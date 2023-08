Em um esforço para fortalecer os laços econômicos e comerciais entre Brasil e Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da economia argentino, Sergio Massa, se reuniram no Palácio do Planalto em 28 de agosto.

Brasil e Argentina firmam acordo de US$ 600 milhões para fortalecer comércio bilateral

Nessa reunião, foram discutidos os detalhes de um acordo crucial que visa garantir a continuidade das exportações brasileiras para o país vizinho. O acordo, no valor de US$ 600 milhões, envolve a cooperação entre o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Novos mecanismos de financiamento para o comércio bilateral

A reunião entre o presidente Lula e o ministro Sergio Massa marcou um importante passo em direção ao aprimoramento das relações comerciais entre Brasil e Argentina. O acordo de US$ 600 milhões foi concebido para garantir o financiamento das exportações brasileiras para a Argentina. Para atingir esse objetivo, uma parceria estratégica entre o Banco do Brasil, o BNDES e o CAF foi estabelecida.

A proposta é que, quando as empresas brasileiras exportarem para a Argentina, o Banco do Brasil atuará como intermediário de pagamento, garantindo que os exportadores sejam remunerados de forma adequada.

Ao mesmo tempo, o CAF fornecerá uma contragarantia ao Banco do Brasil, assegurando que as operações comerciais possam ocorrer sem interrupções. Dessa forma, essa iniciativa não apenas fortalecerá a confiança dos exportadores brasileiros, mas também impulsionará o fluxo de comércio bilateral.

CAF e o papel de contragarantia

A garantia em yuan de exportações brasileiras, anteriormente considerada para um acordo de cerca de US$ 140 milhões, foi substituída por um acordo mais abrangente e robusto no valor de US$ 600 milhões.



O CAF, juntamente com o apoio do governo argentino, desempenha um papel crucial nessa transformação. Através dessa parceria, a Argentina não precisa utilizar suas reservas em yuan para garantir as exportações, evitando assim a diminuição de suas reservas oficiais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou que essa nova abordagem trará benefícios mútuos, permitindo que o comércio entre os dois países seja restaurado de maneira eficaz e sustentável. Em suma, a operação proposta é uma medida inovadora que simplifica os processos de financiamento e comércio, impulsionando a cooperação econômica entre Brasil e Argentina.

Expansão do comércio fluvial e Acordo São Borja-Santo Tomé

Além do acordo de financiamento, a reunião entre Lula e Massa também abordou outras áreas de cooperação. Um ponto relevante foi a retomada e ampliação das trocas fluviais entre os dois países.

Dessa forma, essas trocas haviam sido interrompidas em gestões anteriores, e agora estão sendo revitalizadas como uma oportunidade para fortalecer ainda mais os laços comerciais.

A renovação do acordo entre São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina) também foi discutida. Assim, demonstrando o compromisso de ambas as nações em manter e aprimorar os canais de cooperação.

O governo brasileiro renovou o contrato de concessão da ponte internacional que conecta as duas cidades, proporcionando estabilidade operacional e eficiência aos usuários. Em suma, isso também contribui para manter a concessionária Mercovia S.A. como a administradora do empreendimento, um ponto-chave no comércio bilateral.

Argentina e BRICS: um novo passo em direção à parceria

Uma observação final feita pelo ministro Sergio Massa foi o convite da Argentina para se juntar ao grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), um bloco de nações emergentes com força econômica significativa.

Dessa forma, essa proposta demonstra o reconhecimento da importância da parceria comercial. Em conclusão, o acordo para financiar exportações entre Brasil e Argentina representa um marco significativo na busca pela fortificação do comércio bilateral.