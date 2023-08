Brasil neutraliza fraudes digitais de R$ 6,2 bilhões

O Brasil conquista uma vitória significativa na luta contra fraudes no mundo virtual, evitando um impacto financeiro estimado em cerca de R$ 6,2 bilhões. A não confirmação de tentativas de fraude em compras online e pagamentos digitais se destacou como um escudo protetor, representando 4% do total de pedidos analisados durante o primeiro semestre deste ano.

Tais resultados foram revelados por meio da Pesquisa Censo da Fraude, conduzida pela Konduto, empresa especializada em prevenção de fraudes em pagamentos online e associada à Boa Vista – Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). O levantamento também contou com a parceria do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio).

Os dados da pesquisa ressaltam a relevância dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro no cenário das transações online. São Paulo lidera, representando 43,84% do total de pedidos analisados no primeiro semestre, enquanto o Rio de Janeiro se posiciona em segundo lugar, com 10,24%.

Em relação às tentativas de fraude, a dinâmica permanece, com São Paulo registrando 40,52% e o Rio de Janeiro seguindo com 16,34%. Minas Gerais se destaca na sequência, abrangendo 8,66% do total de pedidos e 8,01% das tentativas de fraude. Paraná (6,36% e 4,68%) e Rio Grande do Sul (4,89% e 3,35%) também se mostram notáveis nesse cenário.

Picos de pedidos de compras online

A análise dos padrões de compras online ao longo do primeiro semestre de 2023 revela tendências marcantes em relação aos pedidos de compras e tentativas de fraude. De acordo com os dados levantados, os meses de janeiro e maio emergem como os destaques, concentrando o maior volume de pedidos de compras online analisados.

O mês de janeiro se destaca como um ponto crucial, abrangendo 17,39% do total de pedidos de compras online avaliados durante o semestre. Em paralelo, maio acompanha essa tendência, registrando 17,8% de participação nesse cenário.

Ao aprofundar a análise, constatou-se que junho revelou-se um mês notável em termos financeiros, abarcando o maior volume acumulado de tentativas de fraudes que não se concretizaram durante o primeiro semestre de 2023. Esse mês registrou um significativo 26,68% do total de prejuízos evitados, ressaltando a eficácia das medidas de prevenção e a vigilância constante para manter as transações digitais seguras.

Veja algumas medidas para evitar fraudes



A conveniência das compras online trouxe inúmeras vantagens, mas também abriu caminho para o aumento das tentativas de fraudes digitais. É essencial adotar medidas proativas para que as transações sejam seguras.

A primeira linha de defesa contra golpes online é uma senha forte e exclusiva para cada conta. Sendo assim, os consumidores devem evitar utilizar senhas óbvias ou sequências simples, optando por uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Além disso, é recomendado utilizar senhas distintas para diferentes plataformas.

Além disso, antes de realizar qualquer transação online, é importante verificar a autenticidade do site e do vendedor. Para isso, é preciso procurar por sinais de um site seguro, como um cadeado na barra de endereços ou um URL começando com “https”. Também é indicado pesquisar sobre o vendedor, ler as avaliações e verificar se existem informações de contato legítimas.

Ao adotar essas dicas, os usuários estarão melhor preparados para evitar fraudes online e proteger suas informações sensíveis. A conveniência das compras e transações digitais não precisa ser comprometida pela ameaça de fraudes.