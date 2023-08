O G20, um grupo composto pelas principais economias do mundo, demonstrou seu compromisso contínuo com o avanço da economia digital ao aprovar um importante documento durante sua reunião anual.

Brasil participa da reunião anual do G20 discutindo a economia digital e a infraestrutura pública

Realizada na Índia, no último sábado (19), a reunião trouxe à mesa temas cruciais relacionados à economia digital e à infraestrutura pública, enfatizando a importância da colaboração internacional para enfrentar os desafios emergentes.

Economia digital: uma nova fronteira de cooperação

No decorrer da reunião, os países membros do G20 demonstraram seu engajamento em fomentar a economia digital como um motor essencial para o crescimento econômico e a inovação. Em suma, as discussões centraram-se em temas como segurança cibernética, habilidades digitais e infraestrutura pública digital. Essas áreas estratégicas não apenas moldam o presente, mas também traçam o caminho para um futuro mais conectado e eficiente.

Brasil na vanguarda da inovação digital

O Brasil, representado pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, desempenhou um papel ativo nas discussões do G20. O ministro destacou as conquistas significativas do país no que diz respeito às prioridades delineadas pelo grupo. Em suma, entre esses avanços, o sistema de pagamento instantâneo Pix e a implementação da identidade digital para acessar serviços no Portal Gov foram mencionados como marcos cruciais.

O Portal Gov, uma plataforma que alcança cerca de 150 milhões de cidadãos, oferece uma ampla gama de serviços públicos eletrônicos. O ministro Juscelino Filho apontou como esses serviços estão transformando a experiência dos cidadãos brasileiros. Uma vez que pode simplificar processos burocráticos e melhorar o acesso a recursos essenciais.

Conectividade nas escolas: um passo em direção ao futuro

Além disso, o ministro das Comunicações destacou os esforços proativos do governo federal para ampliar a conectividade nas instituições de ensino. Desse modo, a iniciativa de levar internet para aproximadamente 140 mil escolas públicas em todo o país está sendo recebida com entusiasmo.



A qualificação de professores e a disponibilização de materiais didáticos em plataformas digitais estão no centro dessa estratégia, que visa equipar a próxima geração com habilidades digitais vitais. “Estamos empenhados em garantir que a transformação digital seja inclusiva e benéfica para todos os cidadãos, independentemente de sua localização ou background”, afirmou o ministro Juscelino Filho.

G20 e a reunião anual de economia digital

A reunião anual dos ministros de economia digital do G20 tem sido uma plataforma vital para a discussão e ações relacionadas ao cenário em constante evolução da economia digital. Iniciada em 2017, a série de reuniões tem proporcionado um espaço para que os países membros compartilhem suas melhores práticas, identifiquem desafios comuns e colaborem para moldar um futuro digital seguro e produtivo.

Neste ano, a Índia assume o papel de liderança na presidência dos trabalhos, o que reforça a importância global da colaboração e da cooperação na promoção da economia digital.

Rumo a um futuro digital promissor

A aprovação do documento sobre economia digital pelo G20 é um marco significativo que destaca o compromisso coletivo das nações em abraçar a era digital e seus benefícios abrangentes.

Dessa forma, o Brasil, por meio da ativa participação do ministro Juscelino Filho, reiterou seu empenho em liderar o caminho no desenvolvimento da economia digital e da infraestrutura pública, capacitando os cidadãos para um futuro digital mais inclusivo e promissor.

Contudo, com a Índia liderando os trabalhos, o G20 continua a pavimentar um caminho rumo a uma economia global digitalmente conectada e resiliente.

SG20: cooperação global para desafios econômicos

O Grupo dos Vinte, mais conhecido como G20, desempenha um papel crucial no cenário internacional como um fórum de cooperação econômica e política entre as principais economias do mundo.

Desse modo, composto por 19 países e pela União Europeia, o G20 se reúne regularmente para discutir questões globais prementes, colaborar em políticas econômicas e promover a estabilidade financeira internacional.