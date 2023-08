Brasileiros APLAUDEM novo programa lançado pelo presidente LULA

Agendada para ocorrer na próxima quinta-feira (31), a cerimônia de lançamento do programa Brasil sem Fome será um grande evento. Esse programa que surge como uma iniciativa do governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele se destina a abordar a situação de indivíduos em vulnerabilidade social. Com a divulgação desse programa, surgiram questionamentos sobre sua relação com o Bolsa Família.

A apresentação do Brasil Sem Fome foi agendada por Lula para acontecer em Teresina, no estado do Piauí. Um dos princípios centrais do Brasil sem Fome é a meta de retirar o país do Mapa da Fome, mantido pela Organização das Nações Unidas (ONU), até o ano de 2030. Para alcançar esse objetivo, famílias que se encontram em condições de baixa renda e pobreza deverão receber um auxílio financeiro para garantir sua alimentação.

Muitos brasileiros ultrapassam os limites da fome

É notório, ao visitar um estabelecimento comercial, que os preços de itens básicos para a subsistência estão aumentando de maneira contínua. Tornou-se cada vez mais frequente ouvir comentários como “Com 100 reais no mercado, não se compra quase nada”, visto que o valor necessário para uma compra mínima frequentemente ultrapassa essa quantia. A situação é ainda mais desafiadora para aqueles com recursos limitados.

De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, realizado em 2022, foi constatado que cerca de 33,1 milhões de indivíduos enfrentam incertezas quanto à disponibilidade de alimentos. Uma das metas centrais do programa Brasil sem Fome é justamente a redução de pelo menos 5% no índice de insegurança alimentar.

Como funcionará o Brasil sem Fome, instaurado por Lula?

O principal propósito do Brasil sem Fome é assegurar que famílias em situação de pobreza obtenham acesso a alimentos e refeições essenciais. Para alcançar essa meta, o programa irá se apoiar em outros benefícios já em vigor, como o Bolsa Família, proporcionando assim a oportunidade de reduzir o grau de pobreza.

Além do Bolsa Família, outras iniciativas e propostas serão incorporadas ao plano do Brasil sem Fome, incluindo uma nova estratégia para elevar o valor do salário mínimo. A promoção da agricultura familiar, a colaboração com governos municipais e estaduais, bem como a participação da sociedade civil também estão previstas.

Os objetivos serão alcançados através das seguintes estratégias:



Incremento da renda disponível para aquisição de alimentos;

Integração em políticas de amparo social;

Ampliação da produção e do acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis;

Informação e mobilização da sociedade, bem como de outras instâncias governamentais e poderes, visando à erradicação da fome.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Os repasses dos valores do programa de transferência de renda do governo estão acabando. Amanhã, quinta-feira (31) é o último dia do mês de agosto em que os beneficiários receberão.

Contudo, as famílias em situação de vulnerabilidade já estão atentas quanto aos pagamentos do próximo mês, setembro. Abaixo, compilamos as datas para que os cidadãos possam se programar.

Agosto

Setembro