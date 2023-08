Brasileiros COMEMORAM pagamento do Auxílio-Gás

Não é surpreendente que o Brasil enfrente uma grave disparidade social. Segundo dados recentes, mais de 60 milhões de indivíduos no país vivem em condições de carência. Felizmente, o Governo Federal tem um compromisso sério em combater essa pobreza, por meio de programas sociais e benefícios que auxiliam os cidadãos mais vulneráveis. Uma das medidas mais populares é o Auxílio-Gás.

O Auxílio-Gás será pago novamente neste mês, uma vez que seu repasse é bimestral e o último depósito foi feito no mês de junho. Assim, os beneficiários estão ansiosos pelas datas dos pagamentos. Saiba mais sobre os requisitos para receber este benefício social e qual o dia certo, conforme o calendário oficial.

Saiba quais são as regras do governo para garantir benefícios sociais

Para participar de iniciativas do governo que visam auxiliar camadas específicas da sociedade, é fundamental cumprir as regras estabelecidas pelas autoridades. Essas exigências garantem que os repasses alcancem quem realmente necessita.

No caso de programas como o Bolsa Família e o Auxílio-Gás, as regras são vitais. A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória, pois esse banco de dados identifica cidadãos em situação de pobreza. Além disso, a renda mensal per capita não pode exceder R$218,00, e lares com crianças devem garantir a vacinação e frequência escolar.

O Auxílio-Gás é um apoio financeiro aos brasileiros mais pobres, concedido a cada dois meses, com valores baseados no preço médio do gás de cozinha no país. Esse auxílio visa ajudar famílias a adquirirem um botijão de gás de 13kg, essencial para muitos lares.

Calendário de pagamento do Auxílio-Gás para o mês de agosto

Abaixo está o calendário de pagamentos do Auxílio-Gás, que também se aplica ao Bolsa Família:

18 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 1;

21 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 2 (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 3;

23 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 4;

24 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 5;

25 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 6;

28 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 8;

30 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 9;

31 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 0.



Como sacar o Auxílio-Gás

Para efetuar os saques do Auxílio-Gás, os cidadãos possuem algumas opções convenientes para o seu conforto. São eles:

App CAIXA Tem – Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo, eliminando a necessidade da visita a uma agência do banco para realizar os saques;

Cartão próprio do programa – É possível usar o cartão que está associado ao Auxílio-Gás para fazer compras nos estabelecimentos comerciais, usando a função do débito. É possível também realizar os saques em um terminal de autoatendimento, nas lotéricas, bem como agências da CEF e correspondente CAIXA Aqui.

O aplicativo Caixa Tem

Conforme mencionado, os beneficiários têm a opção de utilizar o cartão de débito virtual do programa para efetuar compras nos estabelecimentos. O método é viabilizado por meio de um QR Code e pode ser utilizado em mais de nove milhões de máquinas de cartão distribuídas por todo o país.

Além disso, o aplicativo também permite que os usuários realizem transferências por meio do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos. Sem contar que é possível utilizar o app para pagar contas de serviços essenciais, como água, luz, telefone e gás, bem como outros boletos.

Além dessas funcionalidades, o próprio aplicativo oferece a opção de gerar um token que pode ser usado para fazer saques em unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento. Essas opções dão aos beneficiários uma flexibilidade conveniente para acessar seus recursos de acordo com suas necessidades e preferências.