Brasileiros COMEMORAM R$ 1,4 mil no Caixa Tem

O Programa Bolsa Família, gerido pelo Governo Federal, ratificou o repasse de mais uma cota aprimorada. Os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) finalizando em 6 têm a oportunidade de obter até R$ 1.420 no Caixa Tem.

É crucial salientar que o valor a ser percebido no Caixa Tem está sujeito à estrutura familiar. Consequentemente, isso está condicionado ao total de indivíduos que residem na mesma habitação e compartilham o mesmo rendimento.

O pagamento no Caixa Tem é maior conforme estrutura familiar

O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) determinou que o repasse deve ser computado com base em R$ 142 por indivíduo. Dessa maneira, uma unidade familiar composta por dez integrantes estará apta a receber R$ 1.420 como parte da remuneração da parcela padrão. Importante salientar que esse montante pode se elevar se a família se qualificar para os acréscimos do programa.

Contudo, a nova norma não impactará o repasse direcionado a famílias com menos componentes. Estas continuarão a obter a parcela padrão de R$ 600. Portanto, é recomendável manter vigilância quanto a potenciais deduções do benefício.

Pagamentos e descontos no Bolsa Família

As instituições bancárias que disponibilizaram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil continuam a efetuar subtrações de R$ 160 da parcela habitual. Essa prática impacta famílias que escolheram essa modalidade de crédito desde outubro do ano passado. Os bancos comunicam que as deduções seguirão até a quitação integral do débito.

A Regra de Proteção do Bolsa Família também impõe descontos no esquema de assistência financeira. Segundo a norma, famílias cujo rendimento por indivíduo ultrapassou R$ 218 por pessoa em 2023 passarão a receber o benefício com uma redução de 50% sobre o montante total. Dessa maneira, uma unidade familiar que previamente obtinha R$ 600 terá um repasse reduzido para R$ 300 como parte da parcela usual.

Regra de Proteção

É importante estar a par das especificidades da Regra Contingencial. Ela é aplicável somente a beneficiários com renda per capita superior a R$ 218, porém inferior a R$ 660. Famílias que excederem o limite de meio salário mínimo serão imediatamente excluídas do sistema de pagamento.



Você também pode gostar:

Programação de pagamento no Caixa Tem para agosto

A Caixa Econômica Federal detém a responsabilidade pelo pagamento do Bolsa Família, seguindo o cronograma oficial do programa. É pertinente mencionar que as transferências são efetuadas nos últimos dez dias úteis do mês e que o planejamento é organizado de acordo com o último dígito do NIS do Responsável Familiar.

Se terminar em 1: a partir do dia 18 de agosto;

Caso termine em 2: a partir do dia 21 de agosto (adiantado para sábado, 19);

Se terminar em 3: a partir do dia 22 de agosto;

Se terminar em 4: a partir do dia 23 de agosto;

Caso termine em 5: a partir do dia 24 de agosto;

Caso termine em 6: a partir do dia 25 de agosto;

Se terminar em 7: a partir do dia 28 de agosto;

Se terminar em 8: a partir do dia 29 de agosto;

Caso termine em 9: a partir do dia 30 de agosto;

Caso termine em 0: a partir do dia 31 de agosto.

Os recursos serão transferidos para a conta digital do Caixa Tem. Os beneficiários que desejarem sacar o pagamento devem encaminhar-se a uma filial da Caixa Econômica Federal com um documento de identificação original contendo fotografia. Contudo, também é viável efetuar o saque em pontos de loteria e terminais eletrônicos por meio do cartão do benefício.

Aqueles que optarem por isso têm a alternativa de utilizar o aplicativo Caixa Tem para realizar movimentações bancárias via PIX, efetuar quitações de faturas e recarregar créditos de telefonia. Dessa forma, o aplicativo está disponível para download grátis em aparelhos Android e iOS, proporcionando maior flexibilidade e conveniência aos beneficiários do programa.