Brasileiros já podem baixar os reels do Instagram

O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, está sempre buscando inovações para atrair e engajar seus usuários. E uma das últimas novidades é a possibilidade de baixar Reels, os vídeos curtos e divertidos que se tornaram uma febre na internet. Neste tutorial, vamos mostrar como você pode baixar Reels do Instagram e aproveitar esse conteúdo de forma offline. Vamos lá?

Passo 1: Acesse o Reels desejado

Para começar, abra o Instagram e procure pelo Reels que você deseja baixar. Os Reels são vídeos curtos que aparecem na aba “Explorar” ou no perfil dos usuários. Assim que encontrar o Reels que você quer salvar, clique nele para abrir em tela cheia.

Passo 2: Compartilhe o Reels

Agora que o Reels está em tela cheia, você vai encontrar o ícone de “Compartilhar” no canto inferior direito da tela. Clique nesse ícone para abrir as opções de compartilhamento do Reels.

Passo 3: Selecione a opção “Baixar”

Ao abrir as opções de compartilhamento, você verá várias opções, como enviar o Reels por mensagem direta, adicionar aos Favoritos ou compartilhar em outras redes sociais. Procure pela opção “Baixar” e clique nela.

Passo 4: Verifique a galeria do seu celular

Após selecionar a opção “Baixar”, o Reels escolhido será automaticamente salvo na galeria do seu celular. Para verificar se o vídeo foi baixado com sucesso, vá até a galeria e procure pela pasta de vídeos. O Reels deve estar lá, pronto para ser reproduzido a qualquer momento.

É importante ressaltar que essa nova funcionalidade de baixar Reels do Instagram ainda está em fase de teste e, por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos. Além disso, contas privadas têm a opção de desativar o download dos seus Reels nas configurações da conta.



Você também pode gostar:

Reels do Instagram vs. TikTok

O Instagram, pertencente à empresa Meta, está buscando se aproximar cada vez mais do sucesso do TikTok, uma plataforma de vídeos curtos que conquistou uma enorme popularidade nos últimos anos. O download de vídeos, uma funcionalidade já existente no TikTok, agora também está disponível no Instagram, permitindo que os usuários salvem seus Reels favoritos e compartilhem em outras redes sociais.

No entanto, ainda não foi confirmado se os vídeos baixados do Instagram terão a marca d’água, como acontece com os vídeos do TikTok. Nas imagens divulgadas pelo CEO do Instagram, Adam Mosseri, é possível ver o logotipo da rede social nos vídeos baixados, o que pode indicar a presença da marca d’água.

O futuro do Artifact

Além das novidades relacionadas aos Reels, também é interessante mencionar o Artifact, um aplicativo desenvolvido pelos criadores do Instagram, Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger. O Artifact utiliza a Inteligência Artificial (IA) para oferecer aos usuários uma experiência semelhante ao For You, um sistema que recomenda conteúdos do TikTok. No entanto, o foco do Artifact é fornecer notícias aos usuários.

Kevin Systrom e Mike Krieger, co-criadores do Instagram, decidiram criar o Artifact após deixarem a Meta, empresa dona do Instagram, WhatsApp e Facebook. Os desenvolvedores tiveram uma desavença com o bilionário Mark Zuckerberg e decidiram investir em uma nova ferramenta para revolucionar a maneira como as pessoas consomem notícias na internet.

Como funciona o Artifact

O Artifact se diferencia de outros aplicativos agregadores de notícias por utilizar estratégias diferentes para engajar os usuários. Segundo informações divulgadas pelo próprio Artifact, o aplicativo utiliza a Inteligência Artificial para encontrar as reportagens mais informativas e relevantes para cada usuário, evitando textos caça-cliques e fornecendo resumos rápidos.

Ao se cadastrar no Artifact, o usuário é questionado sobre seus interesses e preferências. Com base nessas informações, o aplicativo sugere artigos e reportagens relacionados aos temas escolhidos. Além disso, é possível indicar se o usuário é assinante de algum veículo de notícias, o que permite ao Artifact priorizar o conteúdo dessas fontes específicas.

Possíveis fontes de receita do Artifact

Ao contrário de outras empresas de tecnologia, o Artifact não busca competir com empresas de mídia. Pelo contrário, os desenvolvedores do aplicativo pretendem estabelecer parcerias com jornais, revistas e outros veículos de comunicação. Uma das possibilidades de receita é a veiculação de anúncios dentro da plataforma. Outra opção é estabelecer acordos de divisão de receitas com os veículos de notícias, caso o usuário faça uma assinatura por meio do Artifact.

Esteja atento as Atualizações do Instagram

O Instagram está sempre buscando inovações para manter seus usuários engajados. A possibilidade de baixar Reels é mais uma funcionalidade que visa proporcionar uma experiência ainda mais completa aos usuários. Além disso, o Artifact, desenvolvido pelos criadores do Instagram, promete revolucionar a forma como consumimos notícias, oferecendo conteúdo relevante e personalizado por meio da Inteligência Artificial.

Fique de olho nas atualizações do Instagram e no desenvolvimento do Artifact, pois essas ferramentas estão em constante evolução para oferecer uma experiência cada vez melhor aos usuários.