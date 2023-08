Brasileiros são autorizados a sacarem R$900; veja como fazer

A pandemia global desencadeou uma série de crises econômicas em todo o mundo, afetando diretamente muitas famílias brasileiras, que enfrentam dificuldades financeiras. Em resposta a essa situação, o governo de Santa Catarina lançou o auxílio emergencial SC Mais Renda, um programa que visa oferecer suporte financeiro no valor de R$900 aos beneficiários elegíveis. No entanto, muitos dos beneficiários ainda não reivindicaram essa ajuda disponível, e apenas cerca de 20 pessoas das 80 contempladas até o momento acessaram o valor. Neste artigo, vamos explicar quem tem direito ao auxílio e como solicitar esse valor mensalmente.

Quem tem direito ao auxílio de R$900?

O auxílio SC Mais Renda é direcionado para duas categorias de beneficiários:

Famílias cadastradas no Cadastro Único ( CadÚnico ) e que não receberam nenhum tipo de auxílio do Governo Federal. Indivíduos que perderam seus empregos entre 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021 em setores como alimentação, hospedagem, eventos, artes cênicas, turismo e transporte público.

É importante ressaltar que apenas trabalhadores demitidos nesse período específico e pertencentes aos setores mencionados precisam se cadastrar para receber o auxílio. Por outro lado, os demais beneficiários que já estão presentes no CadÚnico serão contemplados automaticamente.

Como funciona?

O auxílio emergencial SC Mais Renda foi lançado pelo governo de Santa Catarina com o objetivo de apoiar famílias de baixa renda e trabalhadores que foram afetados pelo desemprego durante a pandemia. Cada beneficiário tem direito a receber mensalmente o valor de R$900, o que pode ser um alívio significativo para as tensões financeiras enfrentadas.

“Surpreendentemente, muitos ainda não retiraram esse benefício. Queremos que as pessoas que realmente precisam saibam que o auxílio está disponível“, mencionou o secretário da Pasta, Eduardo Michels Zata.

Uma das vantagens do programa é que o cartão disponibilizado para os aprovados é aceito em diversos estabelecimentos, como supermercados, farmácias, restaurantes e postos de combustível. No entanto, é importante destacar que não é possível sacar o valor do auxílio. Todas as informações completas, incluindo o formulário de inscrição para aqueles que ainda desejam se candidatar, estão disponíveis no site oficial do programa.

Como solicitar o auxílio?



Para solicitar o auxílio emergencial SC Mais Renda de R$900, é necessário seguir alguns passos simples:

Acesse o site oficial do programa SC Mais Renda. Na página inicial, você encontrará todas as informações relevantes sobre o auxílio. Procure pela opção de inscrição e clique nela. Preencha o formulário de inscrição com todas as informações necessárias, como nome completo, CPF, endereço, informações de contato, entre outros. Certifique-se de fornecer informações corretas e atualizadas para evitar problemas futuros. Após preencher o formulário, revise todas as informações fornecidas e clique em enviar. Aguarde a análise do seu pedido. O governo de Santa Catarina avaliará se você atende aos critérios para receber o auxílio. Se aprovado, você receberá um cartão com o valor de R$900 mensais, que poderá ser utilizado nos estabelecimentos credenciados.

É importante lembrar que o auxílio SC Mais Renda é um programa temporário e pode sofrer alterações ao longo do tempo. Portanto, é essencial ficar atento às atualizações divulgadas pelo governo para se manter informado sobre os requisitos e procedimentos necessários.

Solicite o saque emergencial

O auxílio emergencial SC Mais Renda de R$900 é uma iniciativa do governo de Santa Catarina para ajudar as famílias de baixa renda e os trabalhadores que foram afetados pela crise econômica causada pela pandemia. Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, não deixe de solicitar esse auxílio mensalmente. Acesse o site oficial do programa, preencha o formulário de inscrição e aguarde a análise do seu pedido. Com esse suporte financeiro, você poderá enfrentar melhor as dificuldades e garantir um pouco mais de estabilidade em sua vida.