Bray Wyatt não usa desfibrilador cardíaco no momento da morte, apesar da recomendação

Superestrela da WWE Bray Wyatt sofreu uma série de complicações cardíacas nos meses que antecederam sua morte, e um desfibrilador cardíaco recomendado pelo médico não estava com ele quando encontraram seu corpo… TMZ descobriu.

De acordo com registros policiais, obtidos pelo TMZ, Wyatt – cujo nome verdadeiro é Windham Rotunda – disse à namorada que iria tirar uma soneca na quinta-feira, e ela ficou preocupada quando ouviu o alarme tocar cerca de uma hora depois, sem parar.

O relatório diz que Windham foi descoberto em sua cama, sem respirar, e estava ficando azul. A namorada de Windham ligou para o 911, enquanto sua mãe tentava ressuscitação cardiopulmonar… mas ele foi mais tarde declarado morto no Hospital.

A polícia conversou com familiares imediatos de Windham, que disseram que ele teve COVID em março de 2023 e desenvolveu complicações cardíacas – fazendo com que ele tivesse uma “parte inferior fraca do coração”.