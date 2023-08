Aé a contagem regressiva para o Super Bowl defesa do título em 7 de setembro contra o Detroit Lions continua, o Kansas City Chiefsnão deixam pedra sobre pedra em sua preparação. A equipe está enfrentando um desafio interessante como atacante defensivo Chris Jones tem estado notavelmente ausente devido a negociações contratuais, fazendo comparações com o lucrativo negócio de Aaron Donald do Rams.

Gerente Geral dos Chiefs, Brett Veach quebrou o silêncio sobre o assunto, esclarecendo as aspirações da entidade por uma renovação de contrato com Chris Jones.

Em meio à intensa atmosfera do campo de treinamento, chefes os fãs estão andando na montanha-russa de emoções com as notícias sobre Isaías Pacheco e Kadarius Toney tem feito ondas. Enquanto alguns jogadores importantes estão lutando com obstáculos no início do treinamento, os Chiefs permanecem otimistas sobre sua capacidade de coalescer à medida que a temporada começa em alta velocidade.

O significado de papel de Jones na frente defensiva não pode ser exagerada se o chefes são para conquistar outro Super Bowl campeonato. Com Jones no último ano de seu contrato, Veach ressalta que a posição dos Chiefs em negociar um novo acordo permanece inalterada.

“He é um jogador notável, almejando um contrato substancial. Ele absolutamente merece isso, e isso não é nem um pouco surpreendente.” Veach transmitido para A estrela da cidade de Kansas durante uma entrevista na segunda-feira. “No entanto, existem alguns obstáculos que precisamos superar para garantir a estabilidade de nossas estratégias de curto e longo prazos. Mas uma coisa permanece firme – nosso compromisso de esgotar todos os meios para chegar a um acordo. É assim que o valorizamos.”

Informações sobre o processo de tomada de decisão dos Chiefs e as perspectivas contratuais

Recordando uma transação significativa do ano anterior, quando o chefes amado wide receiver negociado Colina Tyreek para o Miami Dolphins em troca de escolhas de draft, Veach esclareceu a interação de fatores.

“É essencial ter em mente que, quando tomamos a decisão em relação a Tyreek, ela foi influenciada por nossa expectativa de um acordo com Chris Jones”, esclareceu Veach. “A questão então era: ‘Podemos garantir um acordo para Chris?'”

À medida que a nova temporada se aproxima, Veach compartilhou que o chefes é improvável que se separem jones antes do pontapé de saída. Ele ainda expressou sua otimismo para uma resolução sobre o contrato de Jones.

“Acredito que o desfecho mais favorável para todas as partes envolvidas é que ele conclua a carreira de Chefe – conquistando segurança financeira. Simultaneamente, estamos empenhados em alcançar nossos objetivos pré-planejados: navegar na última entressafra com esta em mente, incorporar jovens talentos, que executamos com sucesso, e focar neste ano, com o contrato de Chris em andamento” Veach afirmou. “Estamos esperançosos por uma resolução, mas que fique claro – trocá-lo não faz parte de nossas intenções.”

À medida que a expectativa aumenta e os fãs aguardam ansiosamente o pontapé inicial, o Kansas City Chiefs estão traçando estratégias dentro e fora do campo, com Situação contratual de Chris Jones assumindo o centro do palco em sua busca por mais uma temporada triunfante.