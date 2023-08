Briana Anderson, a professora de Jiu-Jitsu mais famosa da América, abriu uma página OnlyFans

Briana Andersonprofessora de Jiu-Jitsu americano, postou vídeos em sua conta no Instagram há alguns meses, com a intenção de mostrar como ensina a arte marcial japonesa.

No entanto, os usuários não focavam na prática do esporte, mas sim no que consideravam ser os extraordinários atributos físicos da jovem.

Nos vídeos, Briana Anderson pode ser visto explicando algumas técnicas de defesa do Jiu Jitsu. No chão, ela foi vista em posições que despertaram os instintos mais selvagens de muitos internautas. A popularidade dessas imagens a levou a tentar ganhar dinheiro fácil.

Vender seu corpo na internet, mais lucrativo que qualquer esporte?

americano Briana Anderson entrou para a crescente lista de atletas que buscam dinheiro fácil nas redes sociais e principalmente no OnlyFans.

Tudo começou há um ano, quando a combinação de roupas justas e golpes de Jiu Jitsu a deixavam mais atraente e interessante do que apenas suas habilidades esportivas.

Vendo sua popularidade crescer, a atleta e professora decidiu abrir uma conta no TikTok onde cada vez mais espectadores eram cativados por seus vídeos.

Anderson, desde que iniciou essa empreitada, começou a ganhar muito dinheiro, além de dicas adicionais de seus seguidores no OnlyFans.

Por que vender apenas fotos quando você pode vender as roupas que aparecem nos vídeos?

Para satisfazer seus seguidores, a americana também colocou à venda sua roupa de Jiu Jitsu, que usava durante os vídeos.

Briana Anderson abriu seu OnlyFans

Para ter acesso às aulas de Jiu Jitsu no sistema intensivo, é preciso pagar seis dólares por assinatura mensal ou dezesseis dólares por trimestre. Uma vez feito o pagamento, você assistirá às aulas de artes marciais sem restrições.

Professor Briana Anderson tomou a decisão quando viu o quão surpreendentemente popular ela havia se tornado.

Quem é Briana Anderson?

Embora incrivelmente atraente para muitos de seus seguidores, Briana também é uma pessoa privada que conseguiu separar sua mídia social pública de sua esfera privada. A natural do Kansas, nos Estados Unidos, ainda não revelou a idade, embora pareça bastante jovem.

A instrutora de Jiu Jitsu também tem recebido ofertas para ser modelo ou trabalhar em alguma outra plataforma onde, além de compartilhar seus conhecimentos esportivos, possa continuar exibindo sua beleza e sensualidade.