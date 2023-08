Britney Spears acredita que o ex-marido Sam Asghari era um espião pago por seu pai

Tele controvérsia em torno Britney Spears‘casamento e estilo de vida continuou. Após sua separação com o marido Sam Asghariela agora acredita que ele estava “trabalhando secretamente” com seu pai Jamie, fornecendo-lhe informações que o ajudariam a mantê-la sob sua tutela de 13 anos.

Sam, 29 anos, pediu o divórcio de Britney41, no início deste mês, após apenas 13 meses de casamento, no entanto, uma fonte próxima à estrela pop afirmou que ela começou a ter sérias dúvidas sobre a legitimidade do romance muito antes de eles se separarem oficialmente.

“Britney tem motivos para acreditar que Sam estava trabalhando secretamente com seu pai Jamie desde o início de seu relacionamento. Sam forneceria a Jamie informações que a ajudariam a mantê-la sob tutela. Em troca, Sam teria acesso a ela e a seu dinheiro. Britney agora parece que Sam estava sendo enganador o tempo todo”, explicou a fonte ao Daily Mail.

A vida difícil de Britney Spears

Em 1º de fevereiro de 2008 Spears foi involuntariamente colocada sob tutela por seu pai Jamie Spearse o advogado Andrew M. Wallet depois que a cantora exibiu vários meses de comportamento errático em público.

Nos termos da tutela, ela não tinha permissão para se casar ou administrar seu próprio controle de natalidade. Além das alegações chocantes de abuso por parte de seu pai, ela também revelou que a tutela ordenada pelo tribunal a impediu de se casar com Sam na época. Ela também alegou que foi forçada a usar um DIU para evitar engravidar.

Um juiz rescindiu a tutela de Spears em novembro de 2021. Sam pediu o divórcio em 16 de agosto, citando “diferenças irreconciliáveis”. Antes de seu pedido, o TMZ informou que Sam acreditava que Britney o havia traído. O meio de comunicação também informou que Britney abusou fisicamente de Sam.

Ele teria dito a amigos que a princesa do pop o atacaria durante os sete anos que passaram juntos, segundo o TMZ, que alegou ainda que o casal esteve envolvido em inúmeras brigas nas quais a segurança foi forçada a intervir.