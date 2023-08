Britney Spears compartilha vídeo de si mesma sendo lambida por um novo homem

Fresh de sua separação de Sam Asghari, Britney Spears não esperou para voltar ao seu estilo de vida selvagem, como mostraram os vídeos compartilhados nas redes sociais.

Spears passou seis anos com Asghari, mas apenas alguns dias depois que os papéis do divórcio foram arquivados, ela postou vídeos online de si mesma dançando na cama, em um ponto sem camisa, e com um homem lambendo sua perna.

“Quando você vai se encontrar com um suposto ‘amigo’ e dirige uma hora para comprar frango”, escreveu ela na legenda.

“Eu sabia que os paparazzi foram avisados ​​porque o carro em que eu estava nunca foi usado antes, então como fui seguido?

“Então, o que um idiota como eu faz? Eu coloco meu vestido verde e apareço para meus amigos!

“Convidei meus meninos favoritos e JOGUEI A NOITE TODA!”

Divórcio confirmado de Britney Spears

A notícia de que o casal estava se divorciando foi divulgada na semana passada, com lanças levando para a mídia social para confirmá-lo no fim de semana.

“Como todos sabem, Sam e eu não estamos mais juntos”, ela postou no Instagram no sábado com um vídeo dela dançando.

“Seis anos é muito tempo para estar com alguém, então estou um pouco chocado, mas não estou aqui para explicar o porquê, porque honestamente não é da conta de ninguém!”

Instagram (@britneyspears)

Acusações feitas sobre o comportamento de Britney Spears

Após a notícia do divórcio, surgiram rumores sugerindo que lanças tinha traído Asghari com um funcionário do sexo masculino e que houve incidentes de violência no relacionamento.

No entanto, uma fonte se pronunciou para negar essas alegações e defender a estrela pop.

“Não houve trapaça, e ele tem um metro e oitenta e ela um metro e sessenta e dois, então como ela poderia atacá-lo?” uma fonte disse à página seis.

“A verdade honesta disso é que é complicado. Esta não foi uma decisão rápida. Está em andamento no mês passado.”