Britney Spears criticada pela PETA por comprar um novo cachorrinho

Britney Spears tem uma nova batalha para enfrentar. Junto com um divórcio controverso, ela agora está sendo criticada pelos guerreiros dos direitos dos animais da PETA por comprar um cachorro novo, em vez de resgatar um de um abrigo.

A cantora de “Toxic” exibiu seu novo cachorrinho na quarta-feira nas redes sociais, apresentando ao mundo um cachorrinho todo branco – apropriadamente chamado Neve – e enquanto Britney está maravilhada com seu novo membro da família, o pessoal da PETA não está.

Um representante da PETA disse ao TMZ … “Quando pessoas influentes compram cachorrinhos, as fábricas de filhotes torcem e os abrigos de animais observam a crise dos animais sem-teto ficar ainda pior. Com esta postagem fofa, Britney Spears sentenciou inúmeros cães merecedores em abrigos a mais dias sem amor, uma cama confortável para se aconchegar ou uma chance de uma vida real.”