Britney Spears diz que está ‘um pouco chocada’ com o divórcio de Sam Asghar

Britney Spears está se abrindo sobre seu divórcio com Sam Asghari, dizendo que está “um pouco chocada”… enquanto admite “eu não aguentava mais a dor honestamente”.

A estrela pop postou uma longa declaração com um vídeo caseiro de dança no Instagram na noite de sexta-feira, mas ela nunca explicou por que, de sua perspectiva, seu relacionamento de 6 anos e casamento de 14 meses terminou com Sam, embora tenha dito que “não aguentava mais a dor”. ” sugere que o casamento também não estava funcionando para ela.