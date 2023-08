Britney Spears e o marido Sam Asghari se separam, a caminho do divórcio

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … cerca de uma semana atrás, Sam confrontou Britney sobre os rumores de que ela o abandonou. Não sabemos se o boato tem base real, mas nos disseram que Sam acreditou e os 2 tiveram uma grande briga.

TMZ divulgou a história, houve “problemas profundos” com a união do casal por meses … Sam não estava dormindo muito em casa, e nos disseram que Britney se envolveu fisicamente com ele em brigas violentas que incluem frequentes brigas de gritos.