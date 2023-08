Britney Spears e Sam Asghari concordam em separar seus cães no divórcio

Britney Spears dar Sam Asghari dividiram 5 cachorros entre os dois, e já chegaram a um acordo sobre quem fica com cada filhote… TMZ descobriu.

Sam foi flagrado passeando com o Doberman do casal, Porsha, na segunda-feira – o mesmo cachorro que ele comprado como proteção para Britney alguns anos atrás. Descobrimos que Sam agora tem Porsha em tempo integral e a recuperamos na semana passada em um acordo com Britney.