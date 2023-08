Britney Spears e Sam Asghari não se falam, advogados lidam com toda a comunicação

Britney Spears dar Sam Asghari desligaram totalmente toda e qualquer comunicação entre si, deixando para suas equipes jurídicas lidar com tudo no futuro.

Fontes conectadas ao par distante nos dizem … as coisas ficaram realmente desagradáveis ​​quando Sam saiu de casa, e os dois não se falaram desde então.

De agora em diante, fomos informados de que todas as comunicações, negociações e quaisquer outros negócios a serem tratados entre os dois serão feitos por suas equipes jurídicas.

Embora desligar totalmente a comunicação possa parecer improvável, é importante observar que os dois nunca tiveram filhos – portanto, não há necessidade de se comunicar sobre cuidados infantis, horários ou mesmo chamadas do FaceTime entre pais e filhos – tornando mais fácil evitar conversas.

US Weekly foi o primeiro a relatar que interromperam a comunicação.

TMZ divulgou a história … Sam mudou-se depois que ele acreditou que Britney era trair com um funcionário na casa deles. Neste momento, somos informados de que o relacionamento entre Sam e Britney é tão ruim que as pessoas ao seu redor acreditam que é possível que nunca mais se falem.

Também fomos os primeiros a dizer que há uma preocupação crescente com o bem-estar de Britney, já que Sam era seu principal sistema de apoio e ela é totalmente gelado o resto de sua família.

Sam postou um declaração sobre o divórcio Quinta-feira, escrevendo em parte: “Depois de 6 anos de amor e compromisso um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar nossa jornada juntos.” Ele também está sendo muito criticado por mencionar, “S *** acontece” em sua declaração … como muitos acham que ele mostrou falta de sinceridade em como as coisas terminaram com Britney.