Britney Spears falando sobre a reconciliação com o pai Jamie Spears

Na categoria NUNCA DIGA NUNCA – Britney Spears está falando seriamente sobre se reconciliar com o homem que ela queria que fosse preso por causa de sua tutela… seu pai, Jamie Spears.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… desde a separação de Britney com Sam Asghari Há 3 semanas, Britney disse que quer consertar o relacionamento com seu pai. Ela sabe que Jamie está doente, entrando e saindo do hospital há meses, e não quer se arrepender de ter esperado muito.

Soubemos que Jamie estava no hospital há vários meses, quando os médicos acreditaram que havia algo errado com seus rins. Acontece que o verdadeiro problema eram os joelhos… ele fez uma substituição do joelho há 16 anos e de alguma forma desenvolveu uma infecção terrível.



Junho de 2021

Jamie vai à faca novamente na sexta-feira, onde os médicos vão mexer no metal de seus joelhos e tentar limpar a infecção. Apesar de tudo, ele perdeu mais de 11 quilos e está extremamente magro.

Sabemos que o único membro da família com quem ela mantém contato atualmente é seu irmão Bryanquem tem passou um tempo recentemente na casa dela. Disseram-nos que Bryan a informou sobre a condição do pai.

Quanto a Jamie, nossas fontes dizem que ele adoraria uma reconciliação com sua filha. Disseram-nos que ele nunca nutriu má vontade em relação a ela, apesar de todas as coisas Britney disse sobre ele dentro e fora do tribunal. Jamie soube na terça-feira que Britney estava falando de reconciliação e disseram que ele estava exultante.