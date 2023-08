Britney Spears mostra suas habilidades de stripper com uma performance de pole dancing em lingerie com estampa de oncinha

Britney Spears está empurrando o envelope, pois recentemente conseguiu um poste de stripper semelhante ao que eles têm nos clubes. Spears usava uma lingerie com estampa de oncinha para mostrar ao mundo como ela também pode se destacar subindo e descendo o poste.

Spears dançou para “Mais perto” por NIN, uma cativante música sexualmente explícita e muito popular no circuito de clubes de strip, no entanto, por mais habilidosa que pareça, de acordo com a cantora do Toxic, esta foi a primeira vez que ela tentou a rotina.

Britney Spears tentou dançar pole dance pela primeira vez

“Consegui esta pole há dois dias e ontem à noite foi minha primeira vez !!!”, Spears legendou o vídeo no domingo.

Spears recentemente causou alvoroço depois que ela foi muito aberta sobre suas aventuras diárias e atividades que vão desde visitar a praia, dançar, cantar, confissões ocasionais e às vezes até mostrar seu corpo nu.

Tendo usado as mídias sociais constantemente, Britney eliminou ou bloqueou todo o seu conteúdo e os fãs o perderam e começaram a inventar muitas teorias diferentes indo de ‘não quer ser incomodado’ para ”Onde ela está?’ muitos deles no Twitter.

Um fã preocupado também acrescentou: “Eu realmente quero que Britney explique por que ela constantemente desativa seu Instagram a cada duas semanas e volta depois de três dias algum dia.” Enquanto outro disse: “Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Britney desativou seu Instagram.“

Antes do vídeo de pole dance, Britney Spears lançou uma música chamada Mind Your Business com o cantor e produtor Will.i.am e não teve a reação que os fãs esperavam, muitos chegaram a dizer que a resposta do público a música foi o motivo dela deletar tudo em sua conta do Instagram.

“Não estou surpreso que Britney tenha desativado seu Instagram, a quantidade de supostos fãs sendo rudes e desagradáveis ​​sobre Mind Your Business é absolutamente horrível !! Ela não nos deve nada, então se você é um verdadeiro fã, talvez tente apoiá-la..” Um fã também acrescentou.