Britney Spears perdeu seu sistema de apoio após o divórcio de Sam Asghar, família preocupada

Fontes próximas a Britney nos dizem… Sam está completamente fora de sua vida. Ele havia se mudado para seu próprio lugar antes dele entrou com pedido de divórcio Quarta-feira.

Britney está novamente afastada de toda a sua família. Conforme informamos, sua mãe, Lynne , visitado em maio e parecia que os 2 haviam consertado as coisas. Mas fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que o relacionamento azedou novamente e eles não estão mais se falando.

Ela não está falando com seus irmãos ou com seu pai, e nos dizem que não há amigos por perto para apoiá-la. Seus filhos se mudaram para o Havaí, sem se despedir. Ela não fala com eles há muito, muito tempo.