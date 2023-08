Brittany Mahomes e sua filha Sterling brilham em fotos de família deslumbrantes durante o baile de Arrowhead

Tele Chefes de Kansas City voltou para Estádio Ponta de Flecha após um hiato de duas semanas. Sua jornada começou com um estreito 24-26 derrota contra o Santos de Nova Orleansseguido por um desempenho dominante em Glendale, onde derrotaram o Cardeais do Arizona com um retumbante 38-10 vitória.

No entanto, os holofotes estavam no recente confronto contra o Cleveland Browns quando os atuais campeões do Super Bowl saíram vitoriosos com uma pontuação impressionante de 33-32. Notavelmente ausentes da escalação estavam as principais estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelcetornando a vitória ainda mais impressionante.

A atmosfera era elétrica como Fãs de Kansas City deleitaram-se ao ver seu time entrando em campo no Arrowhead Stadium pela primeira vez desde a temporada anterior Jogo do Campeonato AFC. Entre os espectadores emocionados estava uma celebridade proeminente.

Regresso ao lar emocionante de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes‘ esposa, Bretanha, capturou a ocasião monumental em Instagram. A plataforma de mídia social apresentou uma série de imagens comemorativas do dia. As fotos iniciais mostravam o casal ao lado de sua filha, Sterling Skye. As imagens subsequentes focaram na própria filha adorável, enquanto a foto final mostrava Brittany com Lyndsay Bell e Paige Buechele. . . . Bell e Buechele são casados, respectivamente, com companheiros de equipe de Mahomes Blake Bell e Shane Buechele.

Colegas de equipe novatos saboreiam o precioso momento da ponta de flecha

O júbilo estendeu-se além Patrick Mahomes enquanto dois companheiros novatos apreciavam seu jogo de estreia no Arrowhead Stadium. Ekow Boye-Doe e Félix Anudike-Uzomah, ambos vindos de regiões próximas a Kansas City, aproveitaram a oportunidade de jogar em casa. Anudike-Uzomah, o 31ª escolha geral do Draft e um lado defensivo, expressou sua alegria em uma entrevista com KSNT:

“Experimentar isso foi incrivelmente incrível – um sonho que se tornou realidade. Muitos jovens compartilham o sonho de enfeitar o campo Arrowhead, e estou vivendo esse sonho neste momento. Tenho plena consciência do privilégio e continuarei me dedicando incansavelmente.”

Canto Boye Doeque se juntou à equipe como agente livre não contratado, expressou o sentimento:

“Como torcedor de longa data do Chiefs, entrar em campo antes do jogo foi surreal. A emoção de ver os Chiefs jogarem enquanto cresciam agora se transformou em parte disso. Este é um momento inesquecível.”

Com a vitória triunfante no regresso a casa contra o Cleveland Brownso Chefes de Kansas City abriram o caminho para uma temporada emocionante pela frente. Enquanto eles se preparam para o próximo confronto contra o Leões de Detroit em 10 de setembro, os fãs aguardam ansiosamente a continuação de sua notável jornada no campo de futebol.