Brittany Mahomes mira em seus críticos com perguntas e respostas explosivas no Instagram

Brittany Mahomes é muito vocal nas redes sociais e compartilha muitos detalhes sobre sua vida pessoal com seus seguidores.

Isso geralmente é feito na forma de sessões de perguntas e respostas em sua conta do Instagram, onde os fãs fazem perguntas sobre sua vida como esposa de Quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Desta vez, ela tinha um tom bastante zangado ao discutir sua atitude em relação aos seus inimigos e o que eles podem pensar e dizer sobre ela.

Mahomes foi questionada em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram na semana passada sobre se os críticos a afetam quando “continuam a falar sobre você”.

“Costumava, sim, mas não mais‘, ela respondeu, por meio do New York Post. ‘Eu poderia me importar com a opinião das pessoas sobre mim que nem me conhecem.’

Uma das principais razões pelas quais muitos NFL Os fãs que se voltaram contra Brittany foi que ela borrifou champanhe nos fãs do Chiefs no Arrowhead Stadium em janeiro de 2022, pelo que foi rotulada como ‘imprudente’.

O relacionamento de Mahomes com a Bretanha

O quarterback falou no passado sobre como se sentiu preso na zona de amizade quando a dupla se conheceu na escola.

“Eu era como o melhor amigo, na zona de amigos para sempre”, disse ele. “Eu costumava levá-la para a aula e estava tentando flertar. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio e ela no terceiro ano, na verdade comprei uma rosa para ela e estava meio que tinha uma queda por ela. Mas eu estava contando a rosa como uma piada, mas uma espécie de citação de ‘piada’.”

“Achei que era a coisa mais fofa do mundo”, disse ela. “E então todos na nossa mesa de almoço começaram a gritar: ‘Beije-o, beije-o!’ e tornou tudo muito estranho porque éramos ‘apenas amigos’. Foi isso que começou e eu achei fofo.