Brittany Mahomes treina com sucesso a filha Sterling, que adora dirigir

BRittany Mahomes, esposa do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, compartilhou uma história no Instagram na noite de sexta-feira sobre sua filha não ter tido nenhum “acidente” nos últimos dois dias, embora eles ainda não tenham testado suas habilidades ao ar livre.

Sterling tem dois anos e meio e estava tendo um pouco de dificuldade para se acostumar com seu novo estilo de vida de não usar fraldas o dia todo. Bem, parece que ela finalmente conseguiu.

“O rosto de um anjo perfeito que não sofreu um acidente em dois dias”, escreveu Brittany em uma foto de Sterling. “Ainda não saí de casa para testar essas habilidades, mas veremos.”

Um dos truques que Brittany havia compartilhado dias antes sobre o treinamento do penico era dar à criança um tablet ou brinquedo para brincar por um período de tempo específico. Se eles não tiverem feito xixi quando o relógio expirar, o objeto será retirado.

Brittany também escreveu que foi ideia de Sterling tirar uma foto mostrando a língua. Ela ainda não ofereceu mais atualizações, embora a Sra. Mahomes tenha compartilhado outra história adorável.

Sterling Mahomes adora dirigir

Sterling evidentemente não estava feliz com seu irmão mais novo, Bronze, dirigindo-a em seu carro minúsculo.

“Ela não gostava que ele dirigisse, então tivemos que trocar”, escreveu Brittany.

Brittany está finalmente voltando à “forma de temporada” como mãe de dois filhos. Ela estava comemorando com Patrick durante toda a entressafra.

Agora que Patrick está se preparando para repetir o título de campeão do Super Bowl com os Chiefs, Brittany terá que passar muito mais tempo sozinha com as crianças.