Brock Purdy dispara o alarme: os 49ers têm seu QB inicial de volta?

Cfalta menos de um mês para o início da temporada 2023 NFL temporada, a luta pela posição de zagueiro titular dos campeões da NFC, o São Francisco 49ersé mais interessante do que nunca, depois Brock Purdy recebeu liberação médica na segunda-feira para se juntar aos companheiros pelo resto da pré-temporada e para a estreia do time no dia 10 de setembro contra o Pittsburgh Steelers.

puro poderá participar de três treinos consecutivos sem um dia de descanso, anunciou o técnico Kyle Shanahandepois de ter ficado limitado até segunda-feira como parte de sua reabilitação de uma cirurgia no cotovelo a que foi submetido no início deste ano, quando sofreu uma ruptura do ligamento colateral ulnar no cotovelo direito nas finais da conferência contra o Philadelphia Eagles.

A cirurgia para reparar a lesão teve que ser adiada por algumas semanas devido a um inchaço no cotovelo e puro ficou internado na sala de cirurgia até 10 de março. A partir daí, iniciou sua reabilitação até o final de maio, quando, sob supervisão médica, iniciou um programa de arremessos até 25 de julho, quando pôde retornar aos treinos.

Nesse ponto, no entanto, o gerente geral John Lynch disse puro foi capaz de praticar sem limitações, mas sob um plano em que só poderia praticar dois dos três dias.

Com autorização médica, Shanahan adiantou que poderia entrar puro por alguns minutos em um dos dois jogos restantes da pré-temporada.

Quem será o titular dos 49ers em 2023?

Durante o acampamento, puro fez todas as repetições com o ataque inicial quando treinou. De fato, desde março, linchamento e Shanahan ter ratificado puro como titular, desde que esteja saudável e, embora tenha dito que seu braço está bem, parece que ainda não está 100 por cento

“Em relação ao meu braço e tudo mais, sim, meu braço está ótimo”, puro respondeu. “Ainda estou procurando por dias consecutivos e tentando recuperar o máximo de força possível no processo de reabilitação e estou me sentindo muito confiante.”

Dada a situação, Trey Lanceque também está se recuperando de uma fratura no tornozelo que abriu a oportunidade para puro liderar o 49ers‘ ofensa nos playoffs.

Lança foi escolhido em terceiro lugar geral na primeira rodada do Draft de 2021. No entanto, as lesões não permitiram que ele jogasse regularmente nas duas temporadas, abrindo oportunidades primeiro para Jimmy Garoppolo e então para puroque foi o Sr. Irrelevante do ano passado no draft e levou o time até o Super Bowl.