Shareef O’Nealfilho da lenda da NBA Shaquille O’Nealacredita que Bronny James‘ recente incidente cardíaco não afetará negativamente sua carreira no basquete.

Lebron James‘ filho sofreu uma parada cardíaca enquanto participava de um treino de basquete com seu time na University of Southern California no mês anterior.

De acordo com informações compartilhadas por Shareef com o TMZ, ele manteve contato com Bronny, de 18 anos, desde sua alta do hospital, e garantiu que bronnyestá melhorando.

Como está Bronny James agora?

Shareef disse que bronny encontra-se de boa saúde e afirmou não prever quaisquer efeitos adversos na bronnyperspectivas futuras no basquete devido ao incidente cardíaco.

Shareef ele mesmo enfrentou desafios relacionados ao coração durante seu tempo como calouro na UCLA, uma rival da USC em toda a cidade. Apesar de seu problema cardíaco, Shareef conseguiu seguir uma carreira profissional no basquete, atualmente competindo na liga secundária da NBA.

Diferente bronny, ShareefA situação de não envolveu uma parada cardíaca, mas ele foi diagnosticado com um problema cardíaco pela equipe médica da UCLA. Posteriormente, ele foi submetido a uma cirurgia de coração aberto e ficou de fora de sua temporada de calouro antes de se transferir para a LSU, a alma mater de seu pai.

Recentemente, bronny foi visto em Minnesota ao lado de seu pai LeBron durante uma visita à Mayo Clinic, uma renomada instituição médica com unidades em Minnesota, Arizona e Flórida.

Os médicos informaram LeBron e a esposa dele Savana que bronny está no caminho da recuperação após o incidente de parada cardíaca.

Apesar da incerteza, a família não está muito preocupada com sua carreira no basquete neste momento.