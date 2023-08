Browns: Myles Garrett e Denzel Ward deixam o treino com lesões

Tele Cleveland Browns estão atualmente enfrentando uma crescente crise de lesões, um desenvolvimento indesejável destacado durante sua recente sessão de treinos combinados com o Philadelphia Eagles.

Jack Conklin foi o primeiro jogador a buscar atenção, indo imediatamente para a tenda médica antes de ser escoltado para fora do campo pela equipe médica. Em uma sequência de eventos que certamente deve ter dado o marrons‘ gestão e fãs uma sensação de ansiedade, jogador estrela Myles Garrett foi observada a deslocar-se a um ritmo reduzido em direção às instalações de treino, rodeada por uma equipa de treinadores.

Os problemas do dia não terminaram aí. Córrego renomado Denzel Ward também se deslocou ao posto médico para avaliação e, pouco tempo depois, saiu de campo com o auxílio da equipe médica da equipe.

Esses incidentes ocorrem em um momento inoportuno para a Marrons. Tendo visto seu elenco enfraquecido devido a uma infeliz série de lesões nas últimas semanas, a esperança agora é que os eventos do dia sejam mais uma precaução do que um indicativo de problemas sérios.

Os observadores da prática lançam luz sobre sua intensidade elevada. Ambas as unidades defensivas, é relatado, estavam pressionando seriamente suas contrapartes ofensivas, com ênfase particular nos zagueiros. Fontes de Filadélfia, especialmente os escritores da batida que monitoram de perto o treinamento, fizeram observações apontando para a defesa dos Browns superando a águias‘ linha ofensiva. Indicando um dia difícil para o quarterback dos Eagles, Jalen dói.

No entanto, não houve confirmações oficiais de lesões em nenhum dos três jogadores acima. Os fãs estarão esperando que o dos marrons preocupações com lesões não terão impacto na próxima temporada.