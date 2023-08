Bryan Spears entra no drama de Britney: irmão ao resgate em meio ao divórcio de Sam Asghari

Cei, bem, bem, segurem seus chapéus, porque o Circo da família Spears está de volta à cidade! Justo quando você pensou que Britney Spears saga não poderia ficar mais suculenta, em passos o irmão de todos os irmãos, Bryan Spearspara salvar o dia – ou pelo menos tentar.

Vocês ouviram aqui, pessoal: Bryan Spears entrou na festa, e não estou falando da noite de bingo da sua avó. Não, estamos falando do bate-papo cheio de drama do clã Spears, onde Bryan, o cavaleiro de armadura não tão brilhante, decidiu que é hora de resgatar sua irmã pop star dos destroços de seu último catástrofe do divórcio com Sam “Sr. Mandíbula Perfeito” Asghari.

De acordo com a videira, Bryan Spears está tirando uma página do livro de Spears “Primeiro a família“e se mudar para fornecer o tão necessário TLC para sua irmã mais velha. A fonte relata que Bryan está abrindo uma loja na casa de Britney, brincando de equipe de terapeuta ao lado de um psiquiatra profissional. Bem, já é hora de alguém distribuir um pouco de sanidade sanduíches naquela casa.

Mas não esqueçamos, pessoal, que este é o Família Spears estamos falando de disfunção praticamente presente em seu DNA. Portanto, embora a intervenção bem-intencionada de Bryan possa ser “uma coisa ótima para todos“eles, lembrem-se de que ainda estamos lidando com o tipo de caos fabuloso de Spears.

Página Seis estava no caso, revelando que Britney estava fazendo sua própria versão de “A Garota da Torre“em sua mansão em Thousand Oaks, Califórnia, desde então Sam “Paz Fora” Asghari decidiu abandonar o navio Britney e navegar em direção a mares únicos. Com os papéis do divórcio em mãos, ele deixou Britney lutando com suas batalhas legais e uma casa cheia de gatos. Ok, posso estar exagerando sobre os gatos, mas você entendeu.

Crônicas da família Spears: drama, divórcio e uma pitada de magia de unicórnio

Agora, você deve se lembrar que Britney tinha algumas coisas não tão legais a dizer sobre sua família – especialmente o querido e velho pai e sua irmã, Jamie Lynn. Foi como se o churrasco da família Spears se transformasse em um assado, e não do tipo engraçado com todos os seus comediantes favoritos no comando. Até mamãe tinha um relacionamento meio gelado com Britney. Reunindo? Sim, é tão provável quanto um unicórnio cavalgando um arco-íris até a cidade.

Ah, e não vamos esquecer as camadas extras da dinâmica familiar-Os dois filhos adolescentes de Britney decidiram trocar a ensolarada Califórnia pelas vibrações tropicais do Havaí com seu pai, Kevin Federline. As férias em família ficaram muito mais complicadas.

E podemos falar sobre Bryan? Ele tem sido tão evasivo quanto um avistamento de OVNI durante todo o período de Britney desastre da tutela. Sério, onde você estava, Bryan? Não que eu o culpe; lidar com o drama turbulento de uma estrela pop deve ser como tentar pegar um tornado com uma rede de borboletas.

Mas agora Bryan ressurgiu, e é como uma turnê de reunião da família de Spears. Ele está entrando quando as coisas estão ruins, tentando bancar o herói da donzela em perigo de sua irmã. Não temos certeza se Bryan será o cavaleiro de armadura brilhante ou apenas mais um ato no circo da família Spearsmas uma coisa é certa: esta família nunca para de nos surpreender com sua montanha-russa de drama, amor e mais drama.

Então, apertem os cintos, queridos leitores, porque parece que a saga de Spears acaba de dar mais uma guinada inesperada na viagem selvagem chamada vida. Bryan trará calma ao caos? Será que Britney encontrará a liberdade sobre a qual ela canta? Ou toda essa escapada se tornará mais um frenesi de tablóide? Fique ligado – este espetáculo de Spears está longe de terminar!