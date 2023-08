Bryce Adams, a modelo que mais ganha no OnlyFans

Bryce Adams já era um fenômeno nas redes sociais, mas agora ela pode se orgulhar de ser a influenciadora com maior número de interações OnlyFans em todo o mundo. E isso não é pouca coisa para a modelo de 29 anos.

Quem é Bryce Adams, modelo OnlyFans?

Aos 29 anos, Bryce Adams é residente na Flórida, Estados Unidos.

Ela começou sua carreira nas redes sociais depois de compartilhar cada vez mais fotos dela na frente das câmeras.

Graças às suas postagens, ela alcançou 8 milhões de ‘curtidas’ em pouco tempo e posteriormente abriu sua conta OnlyFans, onde diz ter dobrado sua renda em comparação com outras plataformas.

Adams explicou que abriu a página OnlyFans para se divertir.

“Vendi as fotos por US$ 62 na primeira noite. Isso imediatamente chamou a atenção dos usuários. Fui dar um passeio e fiz algumas pesquisas no OnlyFans”, disse ela.

“Eventualmente, decidi entrar na indústria. No início foi algo divertido e mundano. Tornei-me popular rapidamente e continuei até o topo da plataforma.”

Ela garantiu que o que compartilha é apenas o seu dia a dia, tão real quanto ela.

“As páginas são minha verdadeira vida diária”, acrescentou ela. “Compartilho meus treinos, meus gatos, minha academia, meus amigos, enfim, tudo que acontece na minha vida.

“Não participo de nada ilegal ou que vá contra a Apenas fãs termos de serviço.”

Bryce Adams mais visto no OnlyFans em todo o mundo

O primeiro lugar em termos de interações OnlyFans é Bryce Adams, que obtém mais de 1,3 milhão de interações. Bryce cobra de seus assinantes uma taxa mensal de US$ 30.

A modelo não só triunfa na plataforma, mas também tem muitos seguidores em outras plataformas.

Só no Instagram ela tem 124 mil seguidores, onde dá aos fãs uma prévia do que podem encontrar no site adulto.