Bryce Hall não está preocupado em arrebentar o rosto na estreia no Bare Knuckle Fighting

Bryce Hall é um cara bonito, mas ele não está nem um pouco preocupado se levar uma surra em sua estreia na luta livre na sexta-feira … andaimes TMZ Sports ele não é estranho em levar golpes no rosto !!

A superestrela do TikTok está entrando no ringue contra um lutador invicto de verdade no Bare Knuckle Fighting Championship em Albuquerque na sexta-feira … e enquanto a maioria das pessoas o chamaria de louco por aceitar esse tipo de desafio, Hall está transbordando bravura antes de seu confronto contra Gee Perez.

Na verdade, Hall – que perdeu para o YouTuber Austin McBroom em um combate de boxe em 2021 – não está apenas lutando para provar sua resistência … ele quer uma vitória !!

“Eu vou lá para vencer”, Hall nos diz. “Não quero perder de novo. Quero dizer aos meus filhos um dia que sou pelo menos um boxeador equilibrado, não um boxeador 0-1 ou 0-2.”

Hall – que tem milhões de seguidores em todas as suas contas de mídia social – admite que qualquer um teria que ser “um pouco louco” para fazer uma luta sem luvas … mas ele nos diz que acha que é uma luta justa, embora Perez é 3-0 no esporte.

“Definitivamente será uma conquista, com certeza”, diz Hall. “E não vou subestimar isso, mas estou indo lá – estou treinando o máximo que posso humanamente treinar.”

Hall – que diz estar trabalhando com o campeão do BKFC Lorenzo Hunt levando à luta – até mesmo sombras de outra personalidade da Internet que virou lutadora Jake Paul … dizendo que pode derramar uma lágrima se vencer um cara que não é uma estrela aposentada do UFC.

Se você ainda não achava que Hall era durão, perguntamos a ele se ele estava preocupado em estragar seu rosto bonito – considerando que as lutas do BKFC podem ser MUITO violentas – e sua resposta é foda.

“Não é nada que eu não tenha sentido antes”, diz Hall. “Levei socos no rosto, com os nós dos dedos à mostra, tive cortes no rosto, tenho cicatrizes no rosto. Tudo sara. Não estou nem um pouco preocupado com isso.”