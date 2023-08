Bryce Hall orgulhoso de ser o primeiro influenciador a lutar sem luvas: ‘Uma vantagem sobre os irmãos Paul’

O influenciador social Bryce Hall falhou em sua única luta de boxe em 2021. Agora ele tirará as luvas para sua segunda luta quando competir no boxe sem luvas como parte do card do BKFC 48 de sexta-feira.

A mudança do combate com luvas para o boxe sem luvas é dramática para todos os atletas veteranos de esportes de combate, muito menos para um novato como Hall, que alcançou a fama depois que começou a postar vídeos em canais como YouTube e Vine quando adolescente. Seu histórico não descreve necessariamente alguém nascido e criado para lutar em uma luta sem luvas, mas o nativo de Maryland, de 23 anos, explicou que é exatamente por isso que ele queria fazer isso em primeiro lugar.

“Lutei dois anos atrás, perdi, falei muita merda e sempre quis voltar à cena do boxe”, disse Hall ao MMA Fighting, “porque é uma coisa divertida para mim fazer. Não estou tentando fazer isso profissionalmente por muito tempo, mas é divertido para mim. Eu pensei, que melhor redenção para voltar? Eu poderia ter lutado com qualquer outro influenciador ou qualquer outro influenciador com os nós dos dedos nus, mas pensei por que não fazer uma luta de boxe com os nós dos dedos nus?

“Um, porque o esporte está explodindo em todos os lugares. Dois, sou louco o suficiente para fazer isso e serei o único influenciador a fazê-lo. Três, lute contra um lutador de 3 a 0 em seu próprio esporte. É incrivel. Também não tenho medo de levar um soco na cara ou de dar um soco na cara de alguém. Vai ser uma ótima experiência em 11 de agosto.”

Embora o boxe de “influenciadores” tenha prosperado nos últimos anos graças a lutadores como Jake Paul, Logan Paul e KSI, ninguém se ofereceu para competir em uma luta sem luvas – até agora.

Hall se orgulha de ser o primeiro a se preparar para enfrentar o veterano Gee Perez, que ostenta um cartel perfeito de 3 a 0 no BKFC com três nocautes. Se houve uma grande crítica à maioria dos influenciadores que passaram para o boxe, é que todos ficaram felizes em se enfrentar, em vez de buscar uma competição de alto nível.

Mesmo no caso de Jake Paul, ele enfrentou apenas um oponente com recorde anterior no boxe e acabou servindo como sua única derrota depois de cair para Tommy Fury em fevereiro.

“Este foi um pouco sobre os irmãos Paul e todos os outros influenciadores fazendo isso”, disse Hall. “Mas também, eu quero fazer mais coisas de boxe de influenciadores. Então eu faço isso, eu posso experimentar um soco na minha mandíbula ou na minha têmpora, eu posso sentir um soco de verdade, e então eu entro nessas lutas estúpidas de influenciadores e fico tipo, ‘Esses socos não parecem nada ‘, e eu assumo essa cena. É um cenário ganha-ganha para mim.

“Acho que nenhum outro influenciador fará isso de novo, especialmente quando virem o que acontece. É um esporte brutal, mas não tenho medo. Eu quero fazer isso por mim.”

A última vez que Hall pisou em um ringue de boxe foi em sua partida de 2021 contra Austin McBroom, que terminou com uma enfática derrota por nocaute técnico no terceiro round.

Olhando para trás agora, Hall sabe que passou muito tempo promovendo aquela luta, em vez de realmente treinar e se preparar, o que voltou para mordê-lo. Desta vez, Hall promete que tem se dedicado a aprender com o campeão de duas divisões do BKFC, Lorenzo Hunt, que o está colocando no ringue para se preparar para sua luta na sexta-feira.

“Idealmente, eu não quero entrar lá e ser espancado”, disse Hall. “Acho que seria muito mais viral se eu fosse lá e vencesse um lutador de 3 a 0 sem luvas. Quando faço algo, levo-o totalmente a sério. Da última vez, no último acampamento, eu estava focando principalmente na promoção e no lado do entretenimento, mas desta vez estou totalmente focado no aspecto de treinamento.

“[Hunt] está me colocando no inferno absoluto. Eu disse antes da minha última luta que o dia de descanso seria minha luta. Desta vez, quero dizer que o dia de descanso será minha luta. Eu estou tão exausto. Meus dias consistem apenas em acordar, treinar, dormir e depois acordar novamente e voltar a treinar e dormir.”

A derrota em sua única luta de boxe combinada com o desejo de ter uma grande história para contar a seus filhos um dia é tudo o que Hall precisava para se inscrever para uma luta sem luvas. Ele também aprendeu com a luta anterior que falar demais pode causar problemas, e é por isso que ele mantém suas previsões curtas e doces para esta.

“Vou ser paciente”, disse Hall. “Vou esperar até que ele se foda e vou acertá-lo com um tiro forte. Eu não vou entrar lá como um posto de gasolina aleatório contrata pessoas que vão lá e lutam com ele.

“Vou lutar com ele como um boxeador técnico e vou bater forte nele. Acho que ele não entende e está subestimando o quão forte eu realmente bato.

Com planos de retornar ao boxe de influenciadores em breve, Hall pode ter ainda mais opções disponíveis para ele se conseguir derrotar Perez no BKFC – e isso parece bom para ele.

“Não quero terminar meu recorde sem uma vitória”, disse Hall. “Se eu vencer, estarei 1-1 e então meu TOC vai assumir e eu vou ficar tipo, ‘Agora eu preciso estar 2-1.’”