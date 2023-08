Bryce Young mostra habilidade de arremesso, corrida e criação de jogadas no último jogo da pré-temporada da NFL

Bser a escolha geral número 1 tem suas vantagens. Em primeiro lugar, você geralmente começa a jogar quase imediatamente e pode mostrar por que foi selecionado como o melhor jogador do Draft da NFL.

Para Bryce Jovem, esse foi definitivamente o caso. Ele foi titular em todos os três jogos da pré-temporada do Carolina Panteras. Nos dois primeiros, ele não teve muitas chances de brilhar.

Mas no terceiro e último jogo de pré-temporada dos Panteras na noite de sexta-feira, Young demonstrou por que Carolina desistiu tanto para negociar e conseguir o quarterback da franquia.

Ele começou o jogo por fazendo os defensores errarem com sua habilidade de corrida indescritível.

Sua primeira tentativa levou a um field goal, mas ele realmente aumentou na segunda tentativa.

Ele começou com uma conclusão de 21 jardas para Adam Thielenseguiu com uma corrida de 13 jardas e então terminou a corrida com um golpe certeiro de 16 jardas para Thielen.

Foi o primeiro touchdown de Young na pré-temporada e ele se lembrará com carinho.

Sua química com Thielen foi muito perceptível, e parece que o passador novato confia no veterano de 33 anos em vez dos recebedores mais jovens do time.

Chegando para Carolina

Os fãs dos Panteras podem ficar tranquilos esta noite sabendo que seu quarterback do futuro jogou bem e passou sua primeira pré-temporada sem nenhum arranhão.

A seguir está o encontro da semana 1 com o Falcões de Atlantaseus rivais da NFC South, que iniciarão o jogador do segundo ano, Desmond Ridder, como zagueiro.