Brylie St. Clair retorna ao diamante e quer roubar seguidores de Olivia Dunne

Olivia Dunne do softball está lentamente sendo mudado por Brylie St. No campo de softball e nas redes sociais, Brylie St. Clair conquistou a reputação de ser uma batedora constante de house run.

Brylie é uma equestre experiente, compartilhando regularmente fotos de seus cavalos. “Todo mundo conhece botas”, ela legendou uma foto recente. De acordo com a American Heart Association, andar a cavalo é ótimo para a saúde. Não apenas melhora a saúde cardiovascular, mas também fortalece o núcleo, queima calorias e reduz a pressão arterial. Também é ótimo para sua saúde mental, pois ajuda a relaxar.

No diamante, St. apareceu em todos os 53 jogos pelo Mississippi State, fazendo 52 partidas. O defensor central canhoto acertou 0,239, liderando o time em simples e empatando na liderança do time com sete bases roubadas.

Esse desempenho seguiu-se a uma temporada de 2022 em que St. Clair foi titular em todos os 64 jogos pelo time Bulldogs que alcançou o torneio da NCAA.

Brylie St. Clair ganhou muitos seguidores

O nativo do Alabama atualmente tem 128.000 Os seguidores do Instagram, mas esse número está crescendo a cada dia. A beleza de olhos azuis que atualmente compete pelos Bulldogs da Universidade Estadual do Mississippi no softball vence apenas seus admiradores.

Enquanto St. não hesita em colocar um biquíni pequeno e deixar a brisa do mar soprar sobre seus cachos dourados, seus seguidores reconhecem as inspirações country que ela incorpora em suas fotos. Ela gosta de manter o público na dúvida, seja vestindo um chapéu de cowboy básico, posando em um local pitoresco e até mesmo capturando peixes enormes.