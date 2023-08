BT Créditos ABRE CARGOS presenciais e HÍBRIDOS

A BT Créditos, empresa do segmento jurídico financeiro e oferecemos as melhores soluções de crédito para advogados e reclamantes que desejam evoluir financeiramente em menor tempo e sem dor de cabeça, está contratando profissionais no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de vagas:

Pessoa Assistente de Negociação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Sênior (Python) – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Estagiária de Negociação Jurídica – São Paulo – SP – Estágio;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a BT Créditos

Falando mais sobre a empresa, podemos frisar que, pioneira na oferta de soluções de créditos para o segmento de ativos judiciais, a BT Créditos oferece soluções inovadoras com estrutura de ponta e uma equipe preparada com as mais altas credenciais.

Com sede no Jardim Europa (São Paulo), a BT Créditos surgiu com o objetivo de ser a primeira plataforma de soluções estruturadas de crédito em reclamações trabalhistas no Brasil e que, conforme o seu crescimento, também expandiu de forma orgânica a oferta de soluções para outras teses, construindo um ecossistema ao longo desses anos caracterizado pelo fluxo contínuo de aprendizado, dados, excelência profissional e inovação.

Por fim, a companhia possui a visão de ser a maior solução de crédito no mercado jurídico do Brasil e realizar 1 milhão de sonhos até 2026.

Como enviar o portfólio para a companhia?

Agora que a lista de vagas da BT Créditos já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

