Bundesliga: Harry Kane marca na Bundesliga, com o Bayern valsando para a primeira vitória da temporada

Tele internet pode ter se divertido um pouco em Harry Kanedespesas do último fim de semana, mas sexta-feira serviu como um lembrete de que o Inglaterra é provável que o capitão seja o último a rir ao começar a vida em Bayern de Munique.

Baviera pode ter caído para a derrota no Supercopa da Alemanha último fim de semana, mas a defesa de 11 vezes Bundesliga campeões rapidamente reafirmou seu domínio na primeira rodada da nova temporada ao vencer Werder Bremen 4-0. Kane preparou o primeiro gol do Bayern na noite, ajudando Leroy Sané apenas quatro minutos de jogo, e ele mesmo marcou a 15 minutos restantes.

Davies escolhe Kane

Kaneestreia do contra RB Leipzig no Supercopa não correu bem, pois o avançado saiu do banco e pouco pôde fazer para melhorar a sorte da sua equipa, que perdeu por 3-0. Mas sexta-feira foi diferente. Treinador principal Thomas Tuchel deu a Kane a largada em sua primeira Bundesliga aparência, e ele imediatamente recompensou a fé do chefe.

Aos 74 minutos, lateral-esquerdo Afonso Davies avançou pelo flanco esquerdo e avistou Kane em um espaço à sua direita. Davies fez um passe simples para o novo # 9, que evitou quatro zagueiros, deu alguns passos e passou a bola com precisão Werder Bremen goleiro Jiri Pavlenka com o pé direito.

O campeão recorde efetivamente conquistou os três pontos com o golpe de Kane, mas apenas para garantir, Tuchelhomens de ‘s acrescentou mais dois gols nos acréscimos através de São e Tel Mathys.

O deleite pós-jogo de Kane

Em um vídeo compartilhado com seus seguidores nas redes sociais após o horário integral, Kane expressou sua felicidade em Bavierao “incrível” início da nova temporada da liga.

“Não poderia ter pedido melhor, vencer por 4 a 0, fazer um gol, dar uma assistência, apenas um começo perfeito”, disse ele.

Kane, que marcou 20 ou mais gols em uma temporada da liga seis vezes em nove temporadas, parece estar se adaptando muito bem após sua transferência recorde de Tottenham Hotspur. Muitos esperam que o jogador de 30 anos atinja seu recorde pessoal de 30 gols em uma temporada da liga e ganhe pelo menos um troféu durante sua primeira campanha na Alemanhavisto que o Bayern é o grande favorito para conquistar o 12º título consecutivo da liga.