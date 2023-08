Bundesliga: Manuel Neuer volta a treinar com os goleiros do Bayern de Munique depois de quebrar a perna esquiando

Manuel Neuer voltou a treinar com Bayern de MuniqueOs goleiros do Manchester United na segunda-feira pela primeira vez desde que quebraram a perna em um acidente de esqui em dezembro, disse o clube.

O Bayern disse em comunicado que “o capitão de 37 anos completou uma sessão com os seus colegas guarda-redes” e que ele “agora deu o próximo passo na trilha do retorno”.

O Bayern não deu detalhes sobre que tipo de treinamento Neuer é capaz de fazer, ou quando poderá estar pronto para jogar, embora o clube publicou uma foto dele mergulhando para parar uma bola. Seu último jogo foi pela Alemanha na Copa do Mundo, em 1º de dezembro.

Backup de longa data de Neuer Sven Ulrich esteve no gol nos três primeiros jogos da temporada do Bayern, incluindo a vitória de domingo por 3 a 1 sobre o Augsburg. Bayern disse que Neuer treinou na segunda-feira ao lado do recém-chegado Daniel Pérezque foi contratado do Maccabi Tel Aviv na sexta-feira para dar profundidade ao elenco do campeão alemão.

A incerteza sobre a condição física de Neuer ofuscou a janela de transferências do Bayern. Mesmo quando o clube fez barulho ao contratar o atacante inglês Harry KaneCEO do Bayern Jan-Christian Dreesen reconheceu que queria contratar o goleiro Kepa Arrizabalaga do Chelsea também. Kepa optou por ingressar no Real Madrid por empréstimo.

Após recente cirurgia para remover implantes metálicos da perna de Neuer, treinador do Bayern Thomas Tuchel indicou este mês que a recuperação do goleiro estava indo mais rápido do que o esperado.

Bayern teve goleiro suíço Yann Sommer como paliativo na temporada passada, quando Neuer se machucou, mas partiu para o Inter de Milão este mês. Outro goleiro, Alexandre Nbelfoi emprestado ao Stuttgart.

O Bayern perdeu a SuperTaça da Alemanha, na abertura da temporada, para o Leipzig, por 3-0, mas venceu os dois primeiros jogos da Bundesliga.