Burger King enfrentará processo por propaganda enganosa

O Burger King está enfrentando um processo por propaganda enganosa nos Estados Unidos. A empresa pediu o arquivamento da ação, mas um juiz distrital rejeitou o pedido, dando continuidade ao processo.

Em resumo, consumidores entraram com uma ação coletiva contra a rede de lanches, alegando que o tamanho do sanduíche “Whopper” parece bem maior nos cardápios, quando comparados aos lanches vendidos pelo Burger King.

Na acusação, os consumidores alegaram que o tamanho do sanduíche parecia ser 35% maior nas propagandas. Além disso, os clientes também afirmam que o lanche parece conter duas vezes mais carne nos anúncios do que o sanduíche comercializado pela empresa.

Burger King pede arquivamento, mas juiz nega

De acordo com a Restaurant Brands International, controladora do Burger King, os sanduíches entregues aos clientes não precisam parecer “exatamente como na imagem”. Em meio a isso, a empresa pediu o arquivamento do processo. “As alegações dos demandantes são falsas“, disse o Burger King à BBC.

No entanto, o juiz distrital de Miami, Roy Altman, rejeitou o pedido, alegando que não cabe à empresa essa constatação, mas aos jurados, que devem esclarecer o que as pessoas pensam.

Na última sexta-feira (25), o juiz permitiu aos clientes o prosseguimento das acusações. Em suma, estas ações são baseadas em negligência do Burger King e enriquecimento sem causa, através de propaganda enganosa ao clientes.

Cabe salientar que o juiz rejeitou as ações que tinham como base os anúncios de TV e as propagandas online. Segundo ele, os anúncios nestes meios de divulgação não prometeram determinados tamanhos de hambúrguer ou mesmo peso de carne que não foram entregues.

Veja mais detalhes da ação

O jornal norte-americano NBCNews revelou que a ação foi movida pelo advogado Anthony Russo, em 4 de abril de 2022. Em síntese, a acusação alega que o Burger King vem inflando o tamanho dos seus sanduíches desde setembro de 2017.

A propósito, o site do Burger King informa que o “Whopper” é um “Pão com gergelim, maionese, alface, tomate, cebola, ketchup, picles, queijo derretido e um suculento hambúrguer de pura carne bovina”. O lanche custa R$ 27,90 e pesa 113g.

“Os hambúrgueres de carne grelhados retratados em nossa publicidade são os mesmos usados ??nos milhões de sanduíches Whopper que servimos aos clientes em todo o país”, disse um porta-voz do Burger King após a decisão do juiz de dar continuidade ao processo. Até o momento, não há data para o julgamento.

Burger King já enfrentou outro processo

Em maio do ano passado, o Burger King enfrentou outro processo. Em suma, a empresa de lanches decidiu renomear seu hambúrguer “Whopper Costela” devido a diversas reclamações dos clientes.

A saber, os consumidores do Burger King começaram a perceber que o sanduíche ‘Whopper Costela’ não era exatamente o que parecia. Na verdade, muitos deles reclamaram da empresa devido ao nome do sanduíche, visto que o lanche não possuía costela. Por isso, a empresa decidiu renomear o hambúrguer para ‘Whopper Paleta Suína’.

Isso aconteceu justamente porque a carne do lanche era uma paleta suína, e não uma costela. A rede vendia o lanche desde o final de 2021. Aliás, o Burger King divulgou uma nota, afirmando que era “hora de ouvir, aceitar e agir. Sem meias palavras, sem gracinha, sem relativizar o problema.”

“Quando lançamos o Whopper Costela, anunciamos em nossas comunicações que ele é feito de carne de porco — paleta suína — e com sabor de costela, sem qualquer ingrediente artificial”, afirmou o Burger King, à época. Contudo, muitos consumidores acusaram a empresa de propaganda enganosa.

McDonald’s passou por isso com o ‘McPicanha’

No final de abril de 2022, o McDonald’s decidiu retirar de todas as lojas do Brasil o seu novo McPicanha. A empresa tomou a decisão após a repercussão gerada pela linha do seu mais novo hambúrguer, que fez muitos consumidores reclamarem da falta de picanha no sanduíche.

Diante disso, o Ministério da Justiça e o Procon-SP pediram esclarecimentos ao McDonald’s sobre a publicidade da nova linha de hambúrgueres. Diante de tanta repercussão negativa, a rede preferiu retirar do cardápio o polêmico McPicanha. O McDonald’s pediu desculpas pelo nome escolhido e por qualquer dúvida gerada entre os clientes.

O caso do McPicanha deu força para os usuários criticarem o Whopper Costela. Em ambos os casos, os consumidores acusaram as empresas de praticarem propaganda enganosa e falta de transferência.