C6 Bank anuncia NOVIDADE e clientes COMEMORAM! Confira

O C6 Bank é um banco digital brasileiro que se tornou muito popular ao longo dos anos, sempre inovando em serviços e produtos para seus clientes. Nesse sentido, a instituição financeira está anunciando uma novidade na pontuação do cartão C6 Carbon, o Mastercard Black do banco. A novidade é destinada para aqueles que possuem investimentos a partir de R$ 1 milhão. Além disso, a instituição informa que é possível acumular pontos Átomos para os clientes que pedirem portabilidade de investimentos.

Sendo assim, com a novidade na pontuação do cartão C6 Carbon, o cliente do C6 Bank poderá acumular 3,5 pontos a cada dólar gasto. No entanto, para isso, o cliente do banco deve possuir pelo menos R$ 1 milhão em investimentos.

De acordo com o C6 Bank, esse montante não precisa necessariamente ser investido em apenas um produto do C6 Invest. Sendo assim, o serviço também está disponível para clientes que possuem carteiras diversificadas, desde que o mínimo de R$ 1 milhão seja atingido.

Pontos Átomos do C6 Bank

Outra novidade trazida pelo C6 Bank tem relação com o programa de pontos Átomos. Sendo assim, agora o banco irá creditar esses pontos para clientes que solicitam a portabilidade de seus investimentos. Nesse sentido, a instituição financeira está oferecendo 18 mil pontos Átomos para cada R$ 100 mil em investimentos portabilizados.

Além disso, o C6 Bank irá pagar esses pontos em 12 parcelas mensais, enquanto o investimento for mantido pelo cliente. Os pagamentos se iniciam no final do mês seguinte à conclusão do processo de portabilidade do investimento.

Banco faz alerta de golpes

O C6 Bank recentemente fez um comunicado sobre um novo tipo de golpe, o chamado golpe da falsa central. Neste esquema, os criminosos entram em contato com a vítima se passando por funcionários do banco digital.

Em seguida, eles solicitam informações sigilosas, como senhas e códigos de segurança do cartão do C6 Bank. A ideia é roubar dados financeiros e acessar as contas bancárias da vítima.



Você também pode gostar:

Sendo assim, o banco digital alerta seus clientes para nunca compartilharem senhas, códigos de segurança e outros dados sigilosos. Além disso, também é importante ficar atento com e-mails e mensagens contendo links. Isso porque esses links podem instalar softwares maliciosos no dispositivo da vítima, os quais roubam dados.

Segundo o C6 Bank, se o cliente estiver na dúvida o melhor a se fazer é não clicar em nada. O banco, inclusive, alertou os clientes para sempre conferirem o valor apresentado na maquininhas de cartão, ao realizar compras.

Novo seguro de viagem do C6 Bank

O C6 Bank lançou recentemente um novo seguro de viagem para seus clientes, em parceria com a SulAmérica, uma das maiores seguradoras do Brasil. Sendo assim, o chamado “Seguro de Viagem” está disponível diretamente no aplicativo do banco digital.

Dessa forma, os clientes do C6 Bank passam a contar com uma gama de seguros de viagem, cada um personalizado de acordo com o perfil do usuário e ao destino da viagem, seja ele nacional ou internacional. Nesse sentido, cada plano oferece uma grande diversidade de coberturas, com mais de 20 serviços disponíveis. Esses serviços envolvem despesas odontológicas, prorrogação de estadia, traslado médico e outras comodidades.