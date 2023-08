C6 Bank faz alerta e clientes devem ficar ATENTOS

Os criminosos estão sempre criando novos tipos de golpes para enganar as pessoas e, ultimamente, muitos envolvem o nome de bancos digitais. Sendo assim, o C6 Bank criou um comunicado aos seus clientes, dando dicas de como se proteger desses golpes.

O C6 Bank destacou no comunicado um novo tipo de golpe, o chamado golpe da falsa central. Neste esquema, os criminosos entram em contato com a vítima se passando por funcionários do banco digital. Em seguida, eles solicitam informações sigilosas, como senhas e códigos de segurança do cartão. A ideia é roubar dados financeiros e acessar as contas bancárias da vítima.

Sendo assim, o C6 Bank alerta seus clientes para nunca compartilharem senhas, códigos de segurança e outros dados sigilosos. Além disso, também é importante ficar atento com e-mails e mensagens contendo links. Isso porque esses links podem instalar softwares maliciosos no dispositivo da vítima, os quais roubam dados.

Segundo o C6 Bank, se o cliente estiver na dúvida o melhor a se fazer é não clicar em nada. O banco, inclusive, alertou os clientes para sempre conferirem o valor apresentado na maquininhas de cartão, ao realizar compras.

Novo seguro de viagem do C6 Bank

O C6 Bank lançou recentemente um novo seguro de viagem para seus clientes, em parceria com a SulAmérica, uma das maiores seguradoras do Brasil. Sendo assim, o chamado “Seguro de Viagem” está disponível diretamente no aplicativo do banco digital.

Dessa forma, os clientes do C6 Bank passam a contar com uma gama de seguros de viagem, cada um personalizado de acordo com o perfil do usuário e ao destino da viagem, seja ele nacional ou internacional. Nesse sentido, cada plano oferece uma grande diversidade de coberturas, com mais de 20 serviços disponíveis. Esses serviços envolvem despesas odontológicas, prorrogação de estadia, traslado médico e outras comodidades.

Além disso, uma das principais vantagens do seguro de viagem do C6 Bank é a flexibilidade de pagamentos. O seguro pode ser contratado em até 6 parcelas sem juros, diretamente através do cartão de crédito, vinculado à conta do banco. Com isso, este serviço fica muito mais prático e acessível aos clientes.

Através do aplicativo do C6 Bank os usuários podem realizar a cotação do seguro de viagem, escolhendo o plano que se adequa melhor às necessidades e preferências de cada um.



Uma grande dificuldade que os clientes de bancos digitais, como o C6 Bank, enfrentam é aumentar o limite de crédito de cartões. No entanto, existem algumas dicas que ajudam a conseguir limites maiores. Confira a seguir:

Utilizar o cartão de maneira responsável: o C6 Bank, assim como outras instituições financeiras, leva em consideração o histórico de uso do cartão de crédito no momento de analisar um possível aumento de limite. Sendo assim, é importante utilizar o cartão de maneira responsável, pagando as faturas em dia e utilizando com frequência;

Aumentar a renda declarada: é sempre importante manter a renda atualizada e condizente com a realidade para melhorar a avaliação no momento da análise do aumento de limite.

Por fim, fazer investimentos no C6 Bank também é uma ótima estratégia para conseguir aumentos no limite de crédito. O banco conta com o “CDB Cartão de Crédito”, que permite os clientes aumentarem instantaneamente o limite de crédito a cada real investido.