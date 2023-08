C6 Bank fecha parceria e anuncia GRANDE novidade aos seus clientes; Veja qual

Em uma iniciativa pioneira, o C6 Bank anunciou uma parceria estratégica com a startup Nextron, visando oferecer aos seus clientes pessoas físicas a oportunidade de aderirem a um serviço de energia solar por assinatura. Essa colaboração amplia a gama de serviços sustentáveis oferecidos pelo banco digital, estendendo a opção que já estava disponível para clientes pessoa jurídica.

Por meio desta inovadora parceria, os clientes do banco digital terão a capacidade de contratar energia solar “por assinatura” diretamente através do aplicativo do C6 Bank. Notavelmente, essa modalidade tem ganhado força no cenário brasileiro nos últimos tempos. O processo de adesão é simplificado e não requer a instalação de painéis fotovoltaicos nas residências dos usuários.

A Nextron, startup especializada em energia solar, atuará como intermediária, conectando os consumidores a uma usina solar remota. A energia gerada por esta usina será então convertida em descontos na conta de luz dos assinantes, proporcionando uma economia significativa estimada em cerca de 15%.

Com essa colaboração estratégica, o C6 Bank reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e oferece aos seus clientes a oportunidade de contribuir para um futuro mais limpo e ecológico, sem os desafios convencionais associados à adoção de tecnologias solares. Essa iniciativa não apenas democratiza o acesso à energia solar, mas também demonstra a contínua busca por soluções inovadoras que beneficiem tanto os clientes quanto o meio ambiente.

Redução de custos e sustentabilidade

Nos últimos anos, a adoção da energia solar tem se mostrado uma solução cada vez mais atrativa não apenas para os adeptos da sustentabilidade, mas também para aqueles que buscam redução de custos em suas contas de energia. A crescente conscientização sobre os impactos ambientais das fontes de energia convencionais, aliada aos avanços tecnológicos na área solar, tem impulsionado uma revolução energética que beneficia tanto o bolso quanto o planeta.

Uma das principais vantagens da energia solar reside na sua capacidade de reduzir significativamente os gastos com eletricidade a longo prazo. Enquanto os sistemas de geração de energia tradicionais estão sujeitos a flutuações de preços de combustíveis fósseis e taxas de distribuição, a energia solar oferece um custo mais previsível e estável ao longo do tempo.

Com essa parceria, o C6 Bank amplia suas ofertas e apresenta aos seus correntistas a oportunidade de aderir ao “solar por assinatura”, uma modalidade que já beneficiava aproximadamente 1 milhão de clientes empresariais. Atendendo às necessidades das empresas, o banco digital havia estabelecido parcerias prévias com as empresas Prana e Raízen, proporcionando economias que variam entre 15% e 30% nas despesas com energia.

Marina Mancini, Gerente de ESG (Environmental, Social and Governance) do C6 Bank, ressalta que essa iniciativa é um reflexo dos esforços contínuos da instituição para aprimorar sua abordagem sustentável. O C6 Bank já dispõe de uma linha de produtos voltados à sustentabilidade, incluindo o inovador “extrato de carbono”.

Com a colaboração entre o C6 Bank e a Nextron, a visão de um futuro mais sustentável e energeticamente eficiente está mais próxima de se tornar realidade para os clientes individuais. Essa parceria não só demonstra o compromisso contínuo do C6 Bank com a responsabilidade ambiental, mas também destaca como a inovação financeira pode desempenhar um papel vital na promoção de práticas mais verdes e sustentáveis.