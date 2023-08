C6 Bank lança nova opção de investimento e clientes ficam ANIMADOS; Veja qual!

O C6 Bank é um banco digital brasileiro que se tornou muito popular ao longo dos anos, sempre inovando em serviços e produtos para seus clientes. Sendo assim, o banco anunciou nesta quinta-feira (17) o lançamento de uma nova opção de investimento pelo aplicativo da empresa.

Essa novidade trata-se de um investimento de renda fixa em dólar, oferecendo aos clientes a possibilidade de resgate diário do dinheiro investido. Segundo o banco, esse serviço será oferecido através de uma agência localizada no exterior.

De acordo com o C6 Bank, essa opção de investimento terá um valor mínimo de aplicação de R$ 100. O serviço pode ser contratado diretamente pelo aplicativo da instituição financeira, de maneira totalmente digital. Como dito, o banco oferece a possibilidade de resgatar o dinheiro investido a qualquer momento, sendo que o dinheiro cai na conta do cliente em dois dias.

Além disso, o Time Deposit (TD) do resgate diário possui uma remuneração pós-fixada, atrelada à taxa de juros dos Estados Unidos. Existe a possibilidade, inclusive, de valorização segundo a variação do dólar, devido ao fato de ser cotado nessa moeda.

Time Deposit do novo investimento do C6 Bank

É importante destacar que o C6 Bank já oferecia uma opção de investimento em renda fixa americana (bonds e treasure), assim como Time Deposits pré-fixados, porém com vencimento somente a partir de 30 dias.

O head de investimentos do C6 Bank, Igor Rongel, esclarece as vantagens da nova opção de investimento do banco digital: “O TD com resgate diário chega para atender a necessidade dos clientes que precisam de mais previsibilidade. Funciona para quem não quer deixar o dinheiro parado em dólar e não pode esperar o vencimento do título”.

Esse novo investimento através da Global Invest, conta oferecida pela agência do C6 Bank em Cayman, a qual pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do banco digital.

Outra novidade do banco digital



O C6 Bank está anunciando uma novidade na pontuação do cartão C6 Carbon, o Mastercard Black do banco. A novidade é destinada para aqueles que possuem investimentos a partir de R$ 1 milhão. Além disso, a instituição informa que é possível acumular pontos Átomos para os clientes que pedirem portabilidade de investimentos.

Sendo assim, com a novidade na pontuação do cartão C6 Carbon, o cliente do C6 Bank poderá acumular 3,5 pontos a cada dólar gasto. No entanto, para isso, o cliente do banco deve possuir pelo menos R$ 1 milhão em investimentos.

De acordo com o C6 Bank, esse montante não precisa necessariamente ser investido em apenas um produto do C6 Invest. Sendo assim, o serviço também está disponível para clientes que possuem carteiras diversificadas, desde que o mínimo de R$ 1 milhão seja atingido.

Agora, o C6 Bank também irá creditar Pontos Átomos para clientes que solicitam a portabilidade de seus investimentos. Nesse sentido, a instituição financeira está oferecendo 18 mil pontos Átomos para cada R$ 100 mil em investimentos portabilizados.

Além disso, o C6 Bank irá pagar esses pontos em 12 parcelas mensais, enquanto o investimento for mantido pelo cliente. Os pagamentos se iniciam no final do mês seguinte à conclusão do processo de portabilidade do investimento.