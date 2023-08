C6 Bank oferece investimentos que liberam R$ 1.000 todo mês; veja como

O C6 Bank está trabalhando com uma proposta de investimentos atrativa para seus clientes. Com base nas projeções da Selic que devem ficar abaixo de 10% até 2024, seu CDB que tem rendimento de 1% ao mês pode garantir até R$ 1.000 de retorno.

Para entender melhor a proposta do banco, preste atenção nas informações a seguir. Assim, dependendo da quantia que os clientes investirem, seus ganhos reais podem chegar, ou até mesmo superar esse valor.

Entenda a proposta do C6 Bank com relação a investimentos

A modalidade que o banco oferece para ganhos a partir de R$ 1.000 mensais são os CDBs pré-fixados. Entre as diversas categorias de investimento, esta é considerada conservadora e de baixo risco. Assim sendo, é uma ótima opção, sobretudo para investidores iniciantes.

Nesse sentido, o segredo para ganhar essa quantia é considerar sua taxa de ganho de 1% ao mês. Dessa forma, ao investir 100 mil reais em um CDB do C6 Bank, você tem retorno mensal garantido de R$ 1.000. Mas claro, vale lembrar que essa é uma modalidade conservadora de investimento, com base no perfil de muitos brasileiros.

Dessa forma, quando o cliente aplica o seu dinheiro em um CDB do banco, fica ciente de seu funcionamento. Assim, ele tem acesso a todas as explicações sobre como o seu dinheiro irá render ao longo do tempo, com base no valor que investiu.

O que são e como funcionam os CDBs

CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. Trata-se de um investimento de renda fixa, onde o investidor coloca seu dinheiro em títulos que tem determinada data de vencimento. Até lá, o seu dinheiro fica rendendo conforme o valor do título que escolher.

Na prática, é como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para os bancos. Ao longo do tempo, ele devolverá o valor com juros que rendem mensalmente. E realizar essa operação de investimento no C6 Bank é um processo rápido e fácil.



Você também pode gostar:

O banco irá devolver o valor que você investiu na data em questão, acrescido de juros (e isso fora o rendimento mensal). E tanto no vaso desta quanto de outas instituições, você tem acesso ao FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

Esta é uma instituição financeira sem fins lucrativos, constituída para auxiliar os investidores. Como parte do FGC, o C6 Bank oferece uma espécie de seguro para quem coloca dinheiro em seus investimentos. Assim, no caso da instituição falir, seus clientes tem cobertura de até 250 mil reais, que podem ser devolvidos sem prejuízos ao seu dinheiro.

Outras opções do C6 Bank de investimentos

Além de seus CDBs, o C6 Bank oferece várias opções de investimento para seus clientes. Nesse sentido, destacam-se, por exemplo, as ações de empresas e os fundos imobiliários (FIIs). Além disso, o banco também tem uma espécie de CDB híbrido, que paga o IPCA mais uma taxa específica. Ele tem o vencimento para sete anos, com índice superior a 6,15% ao ano.