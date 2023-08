C6 Carbon ou Inter Mastercard Black? veja as principais diferenças

Em uma busca pelo tão desejado primeiro cartão Black, muitos se veem diante de um dilema: qual escolher e como garantir essa linha de crédito? A resposta pode estar nas contas digitais, que além dos cartões de crédito premium podem oferecer vantagens como programas de pontos, acesso a salas VIP e uma série de privilégios.

De acordo com o portal Pontos Pra Voar, é essencial entender que, embora o termo “cartão Black” seja popularmente associado aos cartões de alta renda, essa nomenclatura é específica da Mastercard. Outras bandeiras, como a Visa, por exemplo, utilizam o termo “Infinite” para designar cartões da mesma categoria.

Confira alguns cartões de crédito premium

Em um cenário cada vez mais digital, o acesso a cartões de crédito de alta categoria tornou-se uma meta para muitos. Dois cartões notáveis, o C6 Carbon e o Inter Mastercard Black, oferecem abordagens distintas para alcançar o cobiçado status de portador de um cartão premium, com a possibilidade de usufruir de benefícios exclusivos. Pensando nisso, o site Pontos para Voar destacou as principais vantagens dos dois cartões:

O C6 Carbon se destaca por sua abordagem personalizada. Ao abrir uma conta, o banco realiza uma análise rápida dos dados do cliente, permitindo a oferta de produtos que correspondam ao seu perfil. Além disso, o C6 Bank oferece a opção de investir ou realizar a portabilidade do salário, o que pode resultar em uma oferta de upgrade para o tão almejado cartão Black.

Por outro lado, o Inter Mastercard Black possibilita que os clientes do Banco Inter assumam o plano anual do Duo Gourmet por 5 vezes de R$90 ou R$45 mensais. Esse programa oferece uma vantagem exclusiva: em milhares de restaurantes selecionados, é possível pedir dois pratos e pagar apenas um.

Em um mundo onde as opções de cartões de crédito se multiplicam, o C6 Carbon e o Inter Mastercard Black se destacam como escolhas atraentes para quem busca os privilégios dos cartões premium. Cada um traz sua própria abordagem para alcançar esse objetivo, seja por meio de ofertas de upgrade, como no caso do C6 Carbon, ou pela diversificação de critérios e programas exclusivos, como no caso do Inter Mastercard Black.

Veja como funciona a pontuação dos cartões

O Inter Mastercard Black adota uma abordagem de pontuação que recompensa cada R$2,50 gastos com 1 ponto. No entanto, o leque de opções de transferência é mais restrito, focando exclusivamente no programa TudoAzul. Os pontos podem ser transferidos a partir de 5.000, permitindo que os titulares de cartões se aproximem de prêmios e experiências dentro da plataforma TudoAzul.



Já o C6 Carbon abraça uma estratégia de pontuação que amplia as oportunidades para acumular pontos. Com um atrativo de 2,5 pontos a cada dólar gasto, os titulares do C6 Carbon podem transferir seus pontos para uma série de programas de fidelidade, incluindo Livelo, Latam Pass, Smiles, TudoAzul e TAP.

Levando em consideração todas as vantagens oferecidas pelas operadoras dos cartões de crédito, é importante que os consumidores escolham o serviço que melhor se adequa ao seu perfil de consumo. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais do Banco Inter e C6 Bank.