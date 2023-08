Cabo submarino do Google vai chegar ao Brasil em breve

A era da conectividade global continua a se expandir, e o Google está na vanguarda desse avanço com seu novo cabo submarino Firmina. Em suma, este cabo inovador está prestes a revolucionar as comunicações entre os Estados Unidos e a América do Sul, com sua chegada iminente ao Brasil.

Cabo submarino Firmina do Google: a elevação da conexão do Brasil

Batizado em homenagem à renomada escritora negra do Maranhão, Firmina dos Reis, o cabo Firmina traz consigo promessas de maior eficiência e velocidade para a internet brasileira. Além de impulsionar a capacidade de tráfego internacional do país.

A jornada do cabo Firmina

O Cabo Firmina, fruto dos esforços do Google, agora se encontra oficialmente no Uruguai. Desse modo, pronto para desembarcar no Brasil ainda este ano, de acordo com estimativas da empresa.

Em resumo, o cabo possui uma rota que parte da costa leste dos Estados Unidos, atravessa o Caribe e se ramifica em dois trajetos distintos.

Um deles termina na costa de Las Toninas, localizada nas proximidades de Buenos Aires, Argentina, enquanto o segundo se estende até a região da Praia Grande, situada no litoral de São Paulo e atualmente em fase de construção.

Uma homenagem à literatura e uma hiperconexão internacional

Batizado em honra a Firmina dos Reis, a primeira romancista mulher do Brasil e autora de “Úrsula”, o cabo Firmina não apenas homenageia sua contribuição literária, mas também personifica a busca por conexões fortes e poderosas.

Desse modo, composto por 12 pares de fibras óticas, o cabo é resultado do trabalho da empresa SubCom, especialista na área. Assim, uma vez completado, o cabo Firmina se destaca como o mais longo cabo submarino a transmitir sinais sem a necessidade de reforços ao longo de seu trajeto. Resumidamente, sua inovação se destaca ainda mais ao depender apenas de uma única fonte de energia em uma de suas extremidades.



Uma rede interconectada

Além do cabo Firmina, o Google já utiliza outros cabos submarinos para ampliar a capacidade de tráfego internacional do Brasil em 50%. Dessa forma, o Tannat, que conecta Brasil, Uruguai e Argentina. Assim como o Monet, que possui uma rota semelhante ao Firmina e conecta o Brasil aos EUA, são exemplos claros disso. Além disso, a empresa também é um dos parceiros do cabo Junior, que estabelece uma conexão crucial entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Impacto e benefícios para o Brasil

O uso do cabo Firmina não se limita apenas à Google, pois estará aberto a outras partes interessadas. Conforme o Google, a presença deste cabo submarino reduzirá a latência da internet brasileira em 4,7%, resultando em uma experiência online mais fluida e ágil.

Além disso, os preços de trânsito IP devem diminuir em 17%, aliviando o custo das operações online. Dessa forma, um aumento de 37% na banda disponível por usuário até 2027 também é esperado, o que significa uma experiência online ainda mais enriquecedora para todos os brasileiros.

Um investimento transformador

De acordo com um estudo realizado pela consultoria Analysys Mason, o investimento no cabo Firmina terá repercussões econômicas significativas. Em suma, é estimado que essa iniciativa movimente negócios avaliados em mais de 124 bilhões de dólares, evidenciando o impacto econômico positivo que o cabo Firmina trará para o Brasil e toda a região.

Certamente, o cabo submarino Firmina representa um marco na busca pela interconexão global mais rápida e eficaz.

Uma vez que ao conectar os Estados Unidos à América do Sul, com chegada em solo brasileiro iminente, este cabo promete revolucionar a experiência online dos brasileiros. De modo geral, a homenagem a Firmina dos Reis, aliada aos benefícios substanciais em termos de velocidade, latência e capacidade, faz do Firmina um símbolo do compromisso contínuo do Google em fortalecer os laços digitais entre as nações e promover um futuro de maior conectividade.