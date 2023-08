CACHAÇA, VODKA E UÍSQUE avaliados em quase R$300 MIL estavam irregulares e foram apreendidos

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), em uma operação regular de fiscalização, interceptou um carregamento de bebidas alcoólicas sem a devida documentação fiscal.

“A regularidade fiscal é uma prioridade para garantir a ordem e a conformidade no setor de bebidas. Estamos comprometidos em garantir que todas as mercadorias transportadas estejam em conformidade com a legislação vigente”, ressaltou Alexandra Vieira, superintendente especial da Receita Estadual.

A operação de fiscalização ocorreu na BR-423, especificamente na região do Sertão alagoano, no município de Canapi. Segundo a Sefaz, o veículo transportava uma variedade de bebidas alcoólicas, entre as quais se incluíam aguardente de cana, rum, vodka e whisky.

A carga total de bebidas alcoólicas interceptada foi avaliada em cerca de R$ 289.800,96. A mercadoria tinha como destino o estado de Pernambuco.

A Ação da Sefaz-AL

Após a interceptação, o caminhão foi direcionado ao depósito da Sefaz-AL em Maceió. Posteriormente, foi emitida uma nota fiscal para a regularização da operação.

O montante recolhido

Além disso, o imposto e a multa no montante de R$ 110.000,00 foram recolhidos aos cofres públicos.

A ação foi conduzida em parceria com várias forças de segurança, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Unidade Operacional de Polícia (UOP) do Carie e a Companhia Fazendária (CiaFaz) da Polícia Militar de Alagoas (PMAL).

Esta operação destaca a importância da fiscalização regular no setor de bebidas alcoólicas. Ações como essa ajudam a manter a ordem fiscal e garantir a conformidade com a legislação.

A importância da conformidade fiscal

A conformidade fiscal é crucial para garantir a justiça e a equidade no comércio de bebidas alcoólicas. Ao garantir que todos os transportadores de mercadorias estejam em conformidade com a legislação, a Sefaz-AL está contribuindo para um ambiente comercial mais justo e equitativo.

As ações de fiscalização, como a realizada pela Sefaz-AL, são fundamentais para garantir a conformidade fiscal no setor de bebidas alcoólicas.

Através de parcerias eficazes e ações rigorosas de fiscalização, é possível garantir que todas as mercadorias transportadas estejam em conformidade com a legislação vigente.

Cerveja pode ficar mais cara com a Reforma Tributária

A Reforma Tributária é um documento importante que está prestes a ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Este documento visa simplificar a cobrança de impostos no Brasil, trazendo várias mudanças na taxação de produtos e serviços no país. Entre as mudanças previstas, destaca-se o possível aumento do preço de itens como cerveja e cigarros.

A cerveja e o cigarro, produtos muito consumidos pelos brasileiros, podem sofrer um aumento de preço devido à nova taxação prevista. Este aumento seria resultado de um imposto sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, conhecido como imposto do pecado.

Os itens que são considerados essenciais para a população, como feijão, arroz, conta de luz e de água, já possuem isenções maiores do que os itens considerados prejudiciais à saúde. No entanto, a partir da Reforma Tributária, a ideia é permitir que estes produtos prejudiciais tenham uma alíquota maior do que o previsto hoje.

O Governo Federal argumenta que o novo sistema tem como objetivo incentivar a população a comprar mais itens que não são prejudiciais à saúde.

O Ministério da Fazenda afirma que esta nova legislação tornará a taxa de produtos mais próxima do que ocorre em vários países desenvolvidos da Europa. No entanto, essa mudança está gerando críticas nas redes sociais.

Muitos questionam a relatividade do conceito de “fazer mal à saúde”, argumentando que para algumas pessoas, tomar uma cerveja no final de semana pode ser menos prejudicial do que consumir açúcar todos os dias.