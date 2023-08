Cadastro, como acessar e mais detalhes sobre essa ferramenta

O Sistema de Gestão Escolar Alagoas (Sageal) é um sistema online de gerenciamento escolar da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte de Alagoas. Ele é uma plataforma digital que integra todas as informações das escolas públicas estaduais do estado.

Assim, permite o acompanhamento do sistema de educação da rede pública do estado, por meio do qual o aluno ou o professor pode consultar e inserir dados no sistema, dependendo do seu perfil.

O sistema Sageal faz parte do Programa Escola 10, que tem como objetivo melhorar a qualidade da educação em Alagoas, por meio de ações como a reforma das escolas, a valorização dos profissionais da educação, a ampliação da oferta de vagas e a implantação de novas tecnologias.

Como fazer o cadastro no sistema Sageal?

Antes de tudo, para fazer o cadastro no sistema Sageal, é preciso ser aluno ou professor da rede pública estadual de Alagoas. Além disso, servidores que atuam na secretaria das escolas e necessitam do acesso também podem se cadastrar no sistema.

Assim, é possível se cadastrar por meio do portal oficial do Sageal. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o sistema Sageal; Em seguida, preencha o seu CPF no campo indicado e clique em “ok”; Na sequência, você será direcionado para uma nova página onde precisará inserir suas informações. Dessa forma, preencha cada campo com as informações necessárias; Por fim, basta escolher uma senha e confirmar.

Após fazer o cadastro, você pode acessar por meio da página inicial do sistema Sageal, inserindo o seu CPF e a senha criada.

Como recuperar a senha do sistema Sageal?

Caso você esqueça a sua senha do sistema Sageal, é possível recuperar de forma fácil. Isso porque, ao realizar o cadastro, você deve inserir o seu número de telefone e o seu e-mail.

Dessa maneira, para redefinir a senha, basta entrar na página inicial do sistema e selecionar a opção “Esqueci minha senha” e seguir as instruções. Assim, você receberá por e-mail ou telefone as instruções de recuperação de senha.

Como inserir informações no sistema?

Além de conferir dados no sistema Sageal, os usuários também podem inserir informações adicionais. No entanto, as permissões dependem de cada tipo de usuário. Confira:

Os professores têm permissão para adicionar notas e frequência escolar dos alunos, bem como consultar informações das turmas e dos alunos;

têm permissão para adicionar notas e frequência escolar dos alunos, bem como consultar informações das turmas e dos alunos; Os alunos podem apenas consultar suas informações, como frequência, boletim escolar e outros dados;

podem apenas consultar suas informações, como frequência, boletim escolar e outros dados; Os funcionários da secretaria têm permissão para consultar e incluir dados administrativos e informações sobre os alunos.

O sistema Sageal é uma ferramenta útil para facilitar a comunicação entre a escola e os alunos e professores. Além disso, contribui para a melhoria da qualidade da educação no estado de Alagoas.