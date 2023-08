Caffeine Army ABRE VAGAS em grande estado do Brasil

A Caffeine Army, empresa que vem se consagrando no mercado, tornando-se referência quando o assunto é energia, saúde e bem-estar, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis na Bahia. Quer dizer, se você está em busca de um novo emprego, vale a pena conferir a lista de cargos ofertados na lista abaixo:

Analista Comercial Gestão de Carteira II – Salvador – BA – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Fullstack – Salvador – BA – Efetivo;

Banco de Talentos – Salvador – BA – Banco de Talentos;

Product Designer – UI/UX – Salvador – BA – Efetivo: Fazer discovery dos novos produtos e documentar projetos para hand-off; Criar wireframes e protótipos para testes. Mapear e estruturar os projetos; Desenhar as telas de acordo com a solução proposta e com qualidade estética.

Mais sobre a Caffeine Army

Contando mais sobre a Caffeine Army, é válido ressaltar que a empresa começou com a venda de 3 produtos necessários para fazer o bulletproof coffee: café arábica, manteiga ghee e óleo de coco. Depois, em 2018, lançou a primeira versão do SuperCoffee, sendo pioneiros e criadores do segmento.

Com o passar dos anos, fez um completo rebranding da marca, para representar ainda mais o seu propósito e consolidar a marca além de um produto, levantando bandeiras importantíssimas para os dias atuais, como os cuidados com o corpo e a mente: a Caffeine Army.

Como efetivar a sua candidatura em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, você confere os prazos e mais detalhes.

