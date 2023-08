Caixa ajuda 78 MIL clientes a negociar dívidas. Veja como

Desde que o governo federal lançou o programa Desenrola no último mês de julho, mais de 78 mil pessoas tiveram os seus nomes limpos. Estes são os números divulgados pela Caixa Econômica Federal e que consideram apenas os dados relativos a esta instituição financeira.

O valor total negociado pela Caixa Econômica Federal no Desenrola chegou a R$ 1,74 bilhão nesta semana. Ao todo, mais de 100 mil contratos foram negociados desde o lançamento do programa. O número de contratos negociados é maior do que o de pessoas atendidas, porque um indivíduo pode ter mais de uma dívida.

Número histórico

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o banco pode estar próximo de bater uma importante marca. “Os números mostram a participação representativa do banco no programa do governo federal, com R$ 1,74 bilhão em dívidas liquidadas, podendo chegar a R$ 2 bilhões nos próximos dias” disse o banco.

“O Desenrola Brasil pretende reduzir o endividamento da população. Pelo programa, os clientes têm acesso às melhores formas de planejar as finanças, contando com desconto de até 90% à vista. Também é possível parcelar a dívida em até 120 meses, com entrada e primeira parcela para 30 dias”.

Como negociar?

Nesta primeira etapa do programa Desenrola, apenas as pessoas que possuem dívidas contraídas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro de 2022 é que podem realizar a negociação. Neste sentido, é preciso entrar em contato diretamente com o banco para entender como o processo funciona nesta instituição financeira.

No caso específico da Caixa, as negociações podem ser abertas pelos seguintes canais:

Indo diretamente até uma agência;

Visitando o site do banco;

Abrindo o APP Cartões CAIXA;

Abrindo o APP Habitação CAIXA;

Ligando para o Alô CAIXA (4004 0104 – para capitais e regiões metropolitanas e 0800 104 0104 – demais regiões).



Você também pode gostar:

Desenrola

O Desenrola pode estar muito próximo de negociar R$ 10 bilhões em dívidas, quando se considera o processo de negociação de todos os bancos que estão participando do projeto. Ao menos é o que revelam os dados mais recentes divulgados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

Segundo a Febraban, os bancos brasileiros renegociaram 1,5 milhão de contratos de cerca de 1,1 milhão pessoas desde o início do projeto. Os dados compreendem todas as negociações realizadas entre os dias 17 de julho e 18 de agosto, ou seja, são os dados do primeiro mês do programa.

Fase inicial do Desenrola

Em tese, o programa Desenrola do governo federal atende duas faixas de pessoas. São elas:

Faixa 1: pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimos, e que tenham contraído dívidas de até R$ 5 mil até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que possuem renda per capita de algo entre dois salários mínimos e R$ 20 mil, e que tenham contraído dívidas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Para este primeiro momento, o Desenrola está atendendo apenas as pessoas da Faixa 2. A expectativa é que a maioria do público a ser atendido esteja na Faixa 1, já que são cidadãos que são mais pobres e que não conseguem quitar as suas dívidas.

Importante frisar que até mesmo pessoas que fazem parte de programas sociais como Bolsa Família e Auxílio-gás nacional também poderão participar do programa na Faixa 1. Quem está em situação de inadimplência por causa do consignado, por exemplo, vai poder fazer parte do projeto.

Segunda fase

De acordo com o Ministério da Fazenda, a Faixa 1 do Desenrola só vai se liberada no final de setembro, mais precisamente entre os dias 25 e 29 do próximo mês. A demora se deve ao processo de desenvolvimento do app oficial do projeto.

Ao contrário da Faixa 2, as pessoas que fazem parte da Faixa 1 precisarão desta aplicação para negociar as suas dívidas dentro do sistema do Desenrola.