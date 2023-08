Caixa amplia para 72 meses prazo para pagamento

A Caixa Econômica Federal anunciou uma medida que traz um alívio para as microempresas e empresas de pequeno porte: a possibilidade de renegociação dos contratos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) com um prazo de pagamento ampliado para 72 meses. Essa medida, disponibilizada a partir de segunda-feira (28/08), traz a oportunidade de prorrogação e recálculo das prestações, proporcionando um fôlego financeiro adicional aos empreendedores.

Renegociação de Contratos do Pronampe

A renegociação dos contratos do Pronampe está disponível para todos os clientes da Caixa que possuem contratos ativos, tanto em dia quanto em atraso, desde que os contratos não estejam em pausa, fase de carência ou honrados pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO). Os clientes que estão com prestações vencidas e não pagas terão a possibilidade de incorporar essas parcelas ao saldo devedor.

Essa medida foi possibilitada pela portaria SEMPE/MDIC Nº 224, de 1° de agosto de 2023, e tem como objetivo fortalecer o setor empresarial de pequeno porte, permitindo que os empreendedores ajustem o prazo de pagamento de acordo com suas necessidades e circunstâncias financeiras. Além disso, a renegociação dos contratos contribui para a reestruturação dos compromissos financeiros, evitando o fechamento de empresas, preservando empregos e estimulando o crescimento econômico do país.

Como Solicitar a Renegociação

A solicitação de renegociação dos contratos do Pronampe deve ser feita exclusivamente nas agências físicas da Caixa. Os clientes interessados podem acessar o site do Pronampe para obter mais informações sobre o programa e as condições de renegociação.

A Caixa Econômica Federal foi pioneira na comercialização da linha de crédito do Pronampe em junho de 2020, e até o momento é o banco que mais concedeu operações nessa modalidade. Ao todo, foram destinados mais de R$ 38 bilhões para mais de 345 mil micro e pequenos empresários, demonstrando o comprometimento da instituição em apoiar o setor empresarial de pequeno porte.

Benefícios da Renegociação do Pronampe

A extensão do prazo de pagamento para 72 meses traz uma série de benefícios para os empreendedores que possuem contratos do Pronampe. Alguns dos principais benefícios são:



Você também pode gostar:

Alívio Financeiro: Com um prazo de pagamento ampliado, os empreendedores têm mais tempo para quitar suas dívidas, o que proporciona um alívio financeiro imediato. Ajuste de Prazo conforme Necessidades: A possibilidade de renegociar o prazo de pagamento permite que os empreendedores ajustem suas obrigações financeiras de acordo com suas necessidades e capacidade de pagamento. Preservação de Empregos: Ao evitar o fechamento de empresas, a renegociação dos contratos contribui para a preservação de empregos, o que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Estímulo ao Crescimento Econômico: Com um ambiente empresarial mais favorável, as empresas têm a oportunidade de se reestruturar e investir em seu crescimento, impulsionando a economia como um todo.

Oportunidade de Alívio Financeiro

A possibilidade de renegociar os contratos do Pronampe e ampliar o prazo de pagamento para 72 meses é uma medida importante para fortalecer o setor empresarial de pequeno porte no Brasil. Essa iniciativa da Caixa Econômica Federal permite que os empreendedores ajustem suas obrigações financeiras de acordo com suas necessidades e circunstâncias, evitando o fechamento de empresas e preservando empregos. É fundamental que os empresários interessados em renegociar seus contratos procurem as agências físicas da Caixa e obtenham todas as informações necessárias para aproveitar essa oportunidade de alívio financeiro e crescimento empresarial.