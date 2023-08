Caixa anuncia entrega de novos cartões do Bolsa Família; veja quem vai receber o seu

Uma proposta da Caixa Econômica Federal está encarregada de disponibilizar assistência em regiões afastadas. Assim, uma das ações – a distribuição dos cartões do Bolsa Família -, tem o propósito de ajudar distintas comunidades da sociedade brasileira que não têm acesso simples a certos serviços.

Por conseguinte, o veículo da instituição começa o seu atendimento especializado na urbe de Pacaraima (RR) a partir desta segunda-feira (14). O serviço será disponibilizado em áreas onde se encontram povos imigrantes e indígenas. Uma das incumbências consiste na distribuição dos novos cartões do Bolsa Família.

Caixa oferece cartões do Bolsa Família aos imigrantes e indígenas

Grupos originários e migrantes que residem na localidade de Pacaraima (RR) serão visitados por um veículo da Caixa. Esse veículo ficará estacionado na Av. Panamericana, na rodovia BR 174.

A assistência será executada até o dia 25 de agosto e o período de atuação é das 9h até as 14h. Um dos serviços concedidos pela instituição consiste na entrega do cartão do programa Bolsa Família para esse grupo, adicionalmente ao registro de senhas e as orientações referentes à utilização.

A iniciativa foi concebida por meio de um acordo formalizado entre a entidade financeira e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Adicionalmente, o propósito é prover assistência especializada aos povos originários nos estados do Amazonas e Roraima.

O automóvel da instituição já percorreu várias localidades anteriores a sua chegada em Pacaraima, tais como os municípios de:

Amajari;

Normandia;

Mucajaí;

Rorainópolis;

Cantá;

São Luiz;

Bonfim;

Boa Vista.

Risco de perder o benefício



No começo deste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou a realização de uma nova análise minuciosa no programa Bolsa Família. Como já deve ser amplamente conhecido, esse exame tem como propósito interromper os pagamentos a beneficiários que apresentem informações irregulares ou que violem quaisquer das normas.

Desde fevereiro, mais de um milhão de indivíduos tiveram seus auxílios suspensos pelo programa de repasse de recursos. No derradeiro mês de julho, esse número subiu para 934 mil beneficiários. Toda vez que houver suspeitas de atividades fraudulentas, o governo detém o direito de bloquear os pagamentos.

Com o intuito de assegurar a continuidade dos repasses, é crucial manter os dados atualizados no Cadastro Único e cumprir todas as exigências determinadas. Finalmente, para verificar a situação presente de seu benefício, basta acessar o aplicativo do Cadastro Único (disponível para iOS ou Android).

Calendário atualizado para o mês de agosto referente ao Bolsa Família

O Bolsa Família, indubitavelmente, representa um dos principais pilares que sustentam a atuação do Governo Federal brasileiro. Afinal, esse esquema de transferência de recursos alcançou realizações notáveis em prol dos habitantes mais necessitados de nosso país.

Para aqueles que não possuem um conhecimento pleno sobre o programa, ele foi estabelecido em 2003. Durante o período de sua existência, mais de 14 milhões de indivíduos conseguiram superar a extrema pobreza devido a essa iniciativa.

Sem mais delongas, confira a seguir as datas de pagamento do benefício deste mês. O dia é distribuído conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social).

18 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 1;

21 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 2;

22 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 3;

23 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 4;

24 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 5;

25 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 6;

28 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 7;

29 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 8;

30 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 9;

31 de agosto – O pagamento será para beneficiários com o número final do NIS 0.